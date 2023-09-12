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الرجبي إلى هونج كونج استعداداً لـ «الآسيوية»

الرجبي إلى هونج كونج استعداداً لـ «الآسيوية»
12 سبتمبر 2023 17:26

 
دبي (الاتحاد) 

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غادر البلاد منتخبنا الوطني للرجبي، متوجهاً إلى هونج كونج لإقامة معسكر إعداد، قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر المقبل، وستقام منافسات الرجبي خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري، فيما يستمر معسكر المنتخب حتى يوم 22 سبتمبر الجاري. 
ويترأس البعثة سعود بالشالات، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات، ويقود المنتخب المدرب العام أبولو بيرليني ويعاونه يوسف شاكر، بالإضافة إلى 15 لاعباً. 
وحرص مجلس إدارة اتحاد الرجبي على الاجتماع مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين، لتحفيز المنتخب للعب وتحقيق الهدف المرسوم بالحصول على الميدالية الأولى في الدورات الآسيوية. 
وأكد سعود بالشالات رئيس البعثة على جاهزية المنتخب للمشاركة في الدورة، معرباً عن ثقته في اللاعبين في تحقيق الهدف وإحراز أول ميدالية للرجبي في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية، منوهاً إلى أن المنتخب لديه كافة الإمكانيات التي تؤهله للمنافسة من خلال النتائج التي حققها في البطولات الآسيوية في الفترة الأخيرة.

الإمارات
الرجبي
دورة الألعاب الآسيوية
الصين
هونج كونج
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