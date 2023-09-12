أجنحة «الصقور» تغطي سماء «الهواة»!



معتصم عبدالله (دبي)



تغطي أجنحة «صقور» الإمارات العائد إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، سماء أندية دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي 2023- 2024، في ظل وجود 32 لاعباً سبق لهم ارتداء شعار النادي، ينشطون حالياً على صعيد 11 نادياً، في دوري «الهواة» الذي انطلق السبت الماضي بمباريات الجولة الأولى.

ويتصدر الإمارات قائمة أكثر الفرق تقديماً للاعبين لأندية «دوري الهواة»، في الوقت الذي يعد فيه التعاون النادي الأكثر استقبالاً للاعبي «الصقور»، حيث تضم قائمة الفريق الأول 6 لاعبين ممثلين في الحارس علي صقر، عبدالله الصرومي، أحمد النقبي، مالك الشحي، طلال صنقور، والمخضرم عبدالله مال الله اللاعب الأكبر سناً في الدوري.

وتضم صفوف الظفرة العائد حديثاً إلى دوري الأولى «الثلاثي» وليد عمبر الذي دشن مشواره مع «الصقور» في فريق الأشبال تحت 12 عاماً، بجانب «الثنائي» المنتقل في «الميركاتو الصيفي» المدافع سلطان الحرمي، وعلي الكعبي الذي دشن مشواره مع الفريق الأول للإمارات موسم 2017- 2018 قادماً من «المراحل السنية» للعين.

ويتأهب «الثنائي» السابق لنادي الإمارات عامر عمر وعبدالله موسى للظهور الأول مع دبا في «دوري الأولى»، بعدما شاركا في الموسم الماضي بقميص «النواخذة» في «المحترفين»، وتضم صفوف الذيد «الثلاثي» سبيل غازي، مروان بلال، وعبدالله الضنحاني.

ويبرز «المخضرمان» عادل صقور ومحمد جمال في جلف يوناتيد الصاعد حديثاً إلى «الهواة»، بعدما لعبا سابقاً لنادي الإمارات خلال رحلة تنقلهما بين الأندية، وتضم قائمة الفجيرة فهد خلفان لاعب نادي الإمارات السابق، والذي كان أحد عناصر «الصقور» قبل أربعة مواسم خلال فترة المدرب إيفان هاشيك.

وجدد الحمرية عقد الحارس أحمد الشاجي ليستمر مع «عنابي الأولى» للموسم الرابع توالياً، بعدما أمضى حوالي 10 مواسم في قلعة «الصقور»، إلى جانب الظهير الأيسر محمد حسن، في الوقت الذي أعار فيه الإمارات لاعب الوسط سعيد راشد إلى مسافي ليزامل أحمد جوهر.

وأعار «الصقور» لاعبه شهاب الحربي للعربي، فيما يظهر الحارس محمد سعيد جمعة في حراسة عرين الرمس خلال الموسم الحالي، بعد تنقله بين أندية الإمارات، دبا، دبا الحصن، الحمرية، الجزيرة الحمراء، قبل أن يختار القميص «البرتقالي» تحت قيادة المدرب المواطن معتز عبدالله.

ولم تخلُ قائمة الفريق الأول للعروبة من أسماء سبق لها اللعب لـ «صقور» الإمارات، على غرار الحارس عبدالله المرزوقي، ولاعب الوسط حسن يوسف، وعلى صعيد اللاعبين المقيمين عاد البرازيلي روجر إلى دبا بعد إعارته إلى الإمارات في الموسم الماضي، وفضل باسيرو لاعب الارتكاز الغاني التوجه إلى أم القيوين والانضمام للعربي، بعدما سبق له اللعب لـ «الصقور» قبل موسمين.

وحول فرقان أحمد الغاني المقيم وجهته لمصفوت، بعد موسم مع حتا على سبيل الإعارة من الإمارات، فيما يلعب العُماني عزان التمتمي للفجيرة، والموريتاني عبدالله الكوري لمسافي، في انتظار انتقال البرازيلي دياجودا سيلفا إلى العروبة، حال فسخ عقده بصورة رسمية مع نادي الإمارات.

وتضم قائمة اللاعبين الذين مثلوا نادي الإمارات سابقاً، ويلعبون حالياً في دوري الأولى أحمد مال الله حالياً في يونايتد، فيما تشمل قائمة المدربين السابقين لـ «الصقور» عيد باروت المدرب الحالي للجزيرة الحمراء، وبدر طبيب مدرب التعاون، بجانب النجم السابق علي ربيع مدير فريق الرمس.