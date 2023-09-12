بوجبا «الأغلى» إلى «الغارق»!



ميلانو (أ ف ب)



بعد أن كان أغلى لاعب في العالم، لدى انتقاله من يوفنتوس الإيطالي، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2016، وجد لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا نفسه في مستنقع المنشطات، بعد إيقافه مؤقتاً بسبب انتهاكه القواعد الدولية.

وينتظر بوجبا بقلق نتيجة العينة «باء» من فحص المنشطات، مع شبح الإيقاف المحتمل لمدة أربع سنوات على اللاعب الذي تحوّلت حياته إلى شيء من الكابوس.

عاش بوجبا فترة صعبة، بعد عودته إلى يوفنتوس «صيف 2022»، إذ تعرّض لإصابات متتالية، وخضع لعملية جراحية في ركبته، أبعدته عن معظم الموسم الماضي، كما غاب عن صفوف منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022.

وكان بوجبا أيضاً ضحية مؤامرة ابتزاز غريبة من قبل أفراد عائلته في القسم الثاني من الموسم الماضي، قبل يُكشف عن تناوله منشطات من مادة التستوستيرون المحظورة، في الوقت الذي بدا فيه اللاعب يستعيد كامل لياقته البدنية.

وكشفت هيئة مكافحة المنشطات الإيطالية عن أن اختبار المنشطات الذي خضع له بوجبا «30 عاماً»، على هامش فوز يوفنتوس على أودينيزي، في افتتاح موسم الدوري الإيطالي لكرة القدم، وهي المباراة التي جلس فيها بوجبا على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، من دون أن يشارك في أي دقيقة، أظهر مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.

شارك بوجبا بديلاً في مباراتي يوفنتوس التاليتين في الدوري.

منذ عودته إلى يوفنتوس قادماً من مانشستر يونايتد، في صفقة حرة، خاض بوجبا مباراة واحدة أساسياً فقط.

عودته إلى «السيدة العجوز» كانت خطوة من المفترض أن تجدّد مسيرته، بعد فشله في فرض نفسه في صفوف «الشياطين الحمر»، لكنه تعرّض على الفور لإصابة خطيرة في الركبة في فترة الاستعداد للموسم الجديد.

كما أن قراره الأوّلي بعدم الخضوع لعملية جراحية في محاولة للمشاركة في كأس العالم 2022، جاء عكس ما يشتهيه، لأنه اضطر إلى القيام بها على مقربة من كأس العالم في النهاية، ولم يتمكّن من مساعدة منتخب بلاده على الدفاع عن لقبه.

كان بوجبا عنصراً رئيساً عندما توّج منتخب بلاده بطلاً لكأس العالم عام 2018 في روسيا، وسجّل أحد أهداف فرنسا، خلال فوزها على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية.

لكنه لم يشارك مع منتخب بلاده منذ فوز منتخب فرنسا ودياً على جنوب أفريقيا في مارس من العام الماضي.

بعد أن كان على قمة العالم، انحدر بوجبا ببطء إلى الأعماق، متأثراً بالإصابات وحياته الشخصية الصعبة التي يعترف بأنها تأثرت سلباً بالمبالغ الهائلة من الأموال التي حصل عليها كبار لاعبي كرة القدم.