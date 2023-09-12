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الرياضي

«الضربات القاصمة» تطارد إيطاليا قبل لقاء أوكرانيا!

«الضربات القاصمة» تطارد إيطاليا قبل لقاء أوكرانيا!
12 سبتمبر 2023 15:49

 
ميلانو (أ ف ب) 

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تعرّض المنتخب الإيطالي «حامل اللقب» إلى «ضربة إضافية»، قبل مواجهته المصيرية اليوم «الثلاثاء» ضد ضيفه الأوكراني، في تصفيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم، وذلك بإصابة لاعب وسط نيوكاسل الإنجليزي ساندرو تونالي.
واستبعد لاعب ميلان السابق عن لائحة الفريق الذي يواجه أوكرانيا مساءً على ملعب «سان سيرو» في ميلانو، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات القارية، نتيجة إصابة عضلية لم يكشف الاتحاد المحلي للعبة عن تفاصيلها.
وسبق لمدرب إيطاليا الجديد لوتشانو سباليتي، أن شدد على عدم اختيار أي لاعب يعاني من مشاكل بدنية، حتى وإن كانت طفيفة كي لا يتسبّب ذلك بتفاقمها.
وسيكون سباليتي أيضاً من دون المهاجمين ماتيو بوليتانو وفيديريكو كييزا، وثنائي روما جانلوكا مانشيني ولورنتسو بيليجريني في المباراة التي ستكون مهمة جداً لحظوظ إيطاليا بالتأهل إلى نهائيات الصيف المقبل المقامة في ألمانيا.
وفي ظل تأهل صاحبي المركزين الأولين عن كل مجموعة الى النهائيات، ستكون إيطاليا مطالبة بالفوز على أوكرانيا التي تتقدم على «الآزوري» في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط، لكنها خاضت مباراة أكثر من أبطال العالم أربع مرات الذين يتخلفون بفارق تسع نقاط عن إنجلترا المتصدرة.
وخسرت إيطاليا جهود بوليتانو وقلب الدفاع مانشيني خلال التعادل المخيب «السبت» على أرض مقدونيا الشمالية 1-1، في حين استبعد كييزا وبيليجريني عن الفريق قبل المباراة ضد المنتخب التي تسبب بغياب «الآزوري» عن «مونديال 2022» بالفوز عليه في نصف نهائي الملحق القاري المؤهل إلى النهائيات.

تصفيات كأس أوروبا
منتخب إيطاليا
أوكرانيا
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