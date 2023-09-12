5 مهام تنتظر فيفياني مع «الإعصار»

مراد المصري (دبي)



يستهل المدرب الإيطالي فابيو فيفياني مسؤولية قيادة حتا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وهو يدرك أن أمامه 5 مهام أساسية، من أجل وضع «الإعصار» على المسار الصحيح، بعد البداية المتعثرة التي أدت إلى إقالة الصربي زيلكو ماركوف مبكراً.

ويسعى فيفياني في المقام الأول، لإعادة الروح المعنوية الإيجابية، وبث الحافز مرة أخرى في صفوف حتا، خصوصاً في ظل خسارة أول ثلاث مباريات، في مختلف المسابقات، لعل آخرها التي مثلت «ضربة معنوية»، بعد السقوط بـ «سباعية» أمام الوصل، وهو الأمر الذي يدركه المدرب جيداً بحكم عمله سابقاً في ملاعبنا مع اتحاد كلباء، ومعرفته الجيدة بأهمية الجانب النفسي لدى اللاعبين، من أجل استخراج أفضل ما لديهم.

وتكمن المهمة الثانية في تطبيق الانضباط التكتيكي في الملعب، بعدما ظهر الفريق من دون هوية واضحة، تحت قيادة ماركوف، وذلك من خلال الخبرة التي يملكها فيفياني بوصفه أحد أبناء المدرسة الإيطالية التي تتميز بهذا الجانب جيداً.

وتتعلق المهمة الثالثة بعلاج الأخطاء الدفاعية، حيث استقبلت شباك حتا 11 هدفاً في أول ثلاث مباريات، بواقع هدفين على الأقل في كل مباراة، حيث إن الفريق الذي تُوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، بحاجة لسد «الثغرة» من أجل بداية جمع النقاط، في حال أراد البقاء في «دوري أدنوك للمحترفين».

أما المهمة الرابعة تتمثل في توظيف اللاعبين الأجانب في الفريق بالشكل الصحيح، خصوصاً أن حتا لديه لاعبون قادرون على تقديم أفضل مما ظهروا عليه في بداية الموسم.

أما المهمة الخامسة، فهي السعي لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، خلال المباريات الخمس المقبلة في الدوري، والتي تشكل نقطة تحول مهمة للفريق، لما تبقى من الموسم الحالي، وهو الذي يخوض مباريات متباينة المستوى، لكنه يدرك أن ذلك يعني العمل على الجاهزية البدنية بشكل مكثف، خلال أيام التوقف الدولي الحالية، من أجل الظهور بشكل أفضل في المرحلة المقبلة، واعتبار أن ما حدث في أول ثلاث مباريات من الموسم مجرد «كبوة جواد».