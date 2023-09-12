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البطائح والوصل إلى «مربع ذهب» كأس السلة

البطائح والوصل إلى «مربع ذهب» كأس السلة
12 سبتمبر 2023 14:58

 
علي معالي (دبي)

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تأهل البطائح والوصل إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، على حساب النصر والظفرة، لينضم «الراقي» و«الإمبراطور» إلى شباب الأهلي والشارقة.
في المباراة الأولى، حقق البطائح مفاجأة من «العيار الثقيل»، بالتفوق على النصر بملعبه بفارق 3 نقاط «88- 85»، بعد مباراة مثيرة، نجح «العميد» في التقدم في الربعين الأول والثاني 20- 19، و26- 19، إلا أن البطائح تألق في الربعين الثالث والرابع 25- 15، 26- 24، وأدار المباراة الدولي سالم الزعابي والدولي محمد ريان وحمزة حيدر، وراقبها الدولي حسين البلوشي.
وفي زعبيل، فاز الوصل على الظفرة 81-41، في مباراة جاءت لمصلحة «الأصفر» في أرباعها الأربعة 16- 10، 21- 9، 20، 14، 24- 8، وأدارها الدولي محيي الدين خطاب، والدولي هيثم قوجه واليوناني كوستاس وراقبها الدولي محمد الشمري.
ويلتقي في «المربع الذهبي» البطائح مع شباب الأهلي، والوصل مع الشارقة يوم الخميس، ويُسدل الستار على البطولة بالمباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

كأس السلة
البطائح
الوصل
النصر
الظفرة
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