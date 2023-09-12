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الرياضي

«الكاراتيه» يعتمد مشاركات المنتخبات

«الكاراتيه» يعتمد مشاركات المنتخبات
12 سبتمبر 2023 14:39

 
علي معالي(دبي)

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اعتمد اتحاد الكاراتيه، برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، خطة مشاركة المنتخبات في بطولة العالم للرجال والسيدات بالمجر في أكتوبر المقبل، وبطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة في كازاخستان خلال نوفمبر المقبل، إضافة إلى دورة الألعاب الخليجية للشباب بالإمارات في ديسمبر المقبل، ودورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات بالإمارات في فبراير 2024.
وناقش المجلس الاستعدادات الخاصة باستضافة الدوري العالمي للشباب بالفجيرة في فبراير المقبل، بمجمع زايد الرياضي.
ووجه اللواء الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، بضرورة بدء الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستضافة الحدث الكبير، استكمالاً لمسيرة النجاح، في استضافة البطولات العالمية والدولية على أرض الدولة، وتكليف المهندس حميد شامس الأمين العام للاتحاد مديراً للبطولة، واعتماد ملف لجنة المسابقات موسم 2023-2024.
حضر الاجتماع الذي عُقد بنادي ضباط شرطة دبي راشد عبدالمجيد آل علي النائب الأول، والمهندس حميد شامس الأمين العام، ود. حصة بن حيدر، ومحمد حربوك الشحي، وإبراهيم النعيمي، أعضاء المجلس، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد.

الإمارات
اتحاد الكاراتيه
المجر
ناصر عبدالرزاق الرزوقي
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