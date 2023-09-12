قرعة «مونديال17» الجمعة المقبل



زيورخ (أ ف ب)



تُسحب قرعة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً المقرّرة في إندونيسيا بدءاً من 10 نوفمبر المقبل، يوم الجمعة المقبل في زيوريخ، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي «الفيفا».

وتُوزّع المنتخبات الـ24 بينها ممثل وحيد للعرب هو المنتخب المغربي على 6 مجموعات تضم كل واحدة 4 منتخبات، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثمن النهائي.

ووزّعت المنتخبات المشاركة على 4 مستويات:

الأول: إندونيسيا «الدولة المضيفة»، البرازيل، المكسيك، فرنسا، إسبانيا واليابان

الثاني:ألمانيا، مالي، إنجلترا، كوريا الجنوبية، الأرجنتين والإكوادور

الثالث: نيوزيلندا، إيران، السنغال، الولايات المتحدة، أوزبكستان والمغرب

المستوى الرابع: كندا، كاليدونيا الجديدة، بنما، فنزويلا، بولندا وبروكينا فاسو.

وكانت البطولة مقرّرة أصلاً في البيرو، لكن الاتحاد الدولي قرر سحب الاستضافة منها لفشل الدولة المضيفة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة في الوقت المحدد.

واختيرت إندونيسيا دولة بديلة في يونيو الماضي، على أن تستضيف البطولة في الموعد ذاته من 10 نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر 2023.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب «5» أمام البرازيل «4»، وكل من غانا والمكسيك «2»، فيما حققت السعودية أفضل نتيجة عربية، عندما أحرزت لقب 1989 في أسكتلندا.