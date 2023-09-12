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الرياضي

غلق باب التسجيل في كأس الاتحاد للجودو الأربعاء

غلق باب التسجيل في كأس الاتحاد للجودو الأربعاء
12 سبتمبر 2023 14:33

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تنتهى مساء الأربعاء الفترة التي حددها اتحاد الجودو، للمشاركة في كأس الاتحاد للأشبال والناشئين والرجال، ويدشن بها الاتحاد موسم 2023 - 2024، وتنطلق البطولة يوم السبت المقبل بصالة نادي الشارقة «فرع الحزانة»، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، مواصلة للتعاون بين الاتحاد والمجالس والأندية، في مختلف المجالات الرياضية والمجتمعية، لحين افتتاح صالة الاتحاد الجديدة بمقره في منطقة بني ياس شرق، وشارف العمل فيها على الانتهاء.
وحددت اللجنة الفنية المحلية بدء تسجيل المشاركة في كأس الاتحاد الافتتاحية منذ الجمعة الماضي، على أن تجرى القرعة ظهر غد بمقر البطولة، فيما تبدأ عملية الميزان مساء الجمعة المقبل، إيذاناً بانطلاقتها صباح السبت.
وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة بالاتحاد، برئاسة محمد جاسم أمين السر العام المساعد كافة الترتيبات لإنجاح البطولة، وفقاً للجدول الزمني والشروط الفنية، ومتابعة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للمواهب التي تفرزها البطولة، بما يمثل دعماً للمنتخبات المختلفة، حيث تستعد الإمارات لاستضافة البطولة العربية للمنتخبات للناشئين والناشئات والشباب والشابات والبطولة العربية للأندية للفئات العمرية المختلفة بالفجيرة من 16 إلى 20 نوفمبر المقبل، بتنظيم اتحاد الجودو وإشراف الاتحاد العربي.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
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