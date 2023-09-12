تيجالي.. «أول ثنائية» مع الشارقة



علي معالي (الشارقة)



وضع تيجالي بصمته، في أول مباراة يخوضها مع الشارقة، عندما سجل «ثنائية» من الأهداف التسعة التي تفوق بها «الملك» على «رديف» العربي بأم القيوين ودياً، والتي جرت على استاد الشارقة بـ «الإمارة الباسمة»، ولم يكن تيجالي الحدث الوحيد الجديد في المباراة، بل شارك المالي موسى ماريجا، بعد 15 دقيقة من الشوط الثاني، ورغم أنه لم يهز الشباك، إلا أنه أظهر انسجاماً مع بقية زملائه.

كما أظهر التونسي فراس بالعربي كفاءته، حيث سجل هدفين، ونجح الغيني عثمان كمارا في تأكيد وجوده بقوة في عقل الروماني كوزمين مدرب الشارقة، حيث سجل كمارا 3 أهداف «هاتريك»، وحملت باقي الأهداف توقيع كايو لوكاس وخالد باوزير.

ووضح اهتمام كوزمين بالجانب الدفاعي، في ظل «الهزة الكبيرة» بإصابة شاهين عبدالرحمن الذي يخضع حالياً للتأهيل، ويغيب لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ورغم أن المباراة كانت أمام رديف فريق النادي العربي، إلا أن الجدية وضحت على أداء الشارقة، لوجود وجوه جديدة تبحث عن مكان لها في التشكيلة، سواء في الجانب الهجومي أو في الدفاعي، كما أن هناك عناصر تجلس على «دكة البدلاء» تريد إيجاد فرصة للمشاركة، خاصة العائدين من الإصابات.

وتعتبر المباراة مقياساً مهماً أمام كوزمين، واستعداداً لمباراته المقبلة أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا والمقرر لها 18 سبتمبر الجاري، في العاصمة الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، وبدأ الجهاز الفني يتابع بعض المباريات الأخيرة للسد للتعرف عليه بشكل مناسب، قبل خوض أول المباريات القوية في البطولة التي يسعى الشارقة من خلالها إلى تقديم أفضل المستويات.