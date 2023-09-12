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«النواخذة» جاهز لرحلة «الإبحار»

«النواخذة» جاهز لرحلة «الإبحار»
12 سبتمبر 2023 14:30

 
فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

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يبدأ دبا مشواره في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، من الجولة الثانية أمام الذيد، في أول خطوات عودته إلى «المحترفين» بعد هبوطه في الموسم الماضي. 
ويتسلح «النواخذة» بطموحات كبيرة، تحت قيادة المدرب الوطني حسن العبدولي الذي حافظ على الفريق بالإبقاء على أغلب لاعبيه، والتجديد لبعض الأجانب والمقيمين أصحاب المستوى العالي، فضلاً عن تعاقد مع آخرين.
وضحت طموحات «النواخذة» بالصعود إلى «دوري أدنوك للمحترفين» عبر إقامة معسكر إعداد خارجي في صربيا، خاض خلاله العديد من المباريات الودية، أهمها مع البطائح. 
وسبق لدبا أن قضى 6 مواسم في «المحترفين»، بالإضافة إلى الصعود 3 مرات، خلال 10 أعوام، كما تُوج بلقب «الهواة» مرتين.
ويبدو أن الفرصة متاحة أمام «النواخذة» من أجل العودة مجدداً إلى «عالم الأضواء والشهرة»، استثماراً للدعم الكبير من الإدارة، ووجود ملعب عالمي، وكلها عوامل تساعد الفريق على بلوغ طموحاته.

دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
الذيد
حسن العبدولي
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