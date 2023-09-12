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القبض على كيفن بورتر بتهمة «الخنق»!

القبض على كيفن بورتر بتهمة «الخنق»!
12 سبتمبر 2023 12:43

 
نيويورك (أ ف ب) 

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أوقفت الشرطة كيفن بورتر جونيور، لاعب هيوستن روكتس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتهمة الاعتداء بالضرب على امرأة، ومحاولة خنقها في حادث وقع خلال ساعات الصباح الأولى، في غرفة أحد الفنادق، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية متعددة.
ونقلت شبكتا «أي بي سي نيوز» و«إي أس بي أن» وصحيفتا «نيويورك بوست» و«هيوستن كرونيكل» عن مصادر في الشرطة، أن بورتر مُنع من دخول غرفته بالفندق، وبعدما ساعده رجال الأمن على فتح الباب، قام بمهاجمة اللاعبة السابقة في دوري السيدات «دبليو أن بي أيه».
ووفقاً للتقارير، نُقلت المرأة التي تدعى كايزري راي جوندريزيك، إلى المستشفى بسبب آلام في الرقبة، وجرح في وجهها وأوقف بورتر بسبب ذلك، وكان الثنائي معاً خلال حدث ضمن فاعليات أسبوع الموضة.
واختير بورتر «23 عاماً» في الجولة الأولى من «درافت» الدوري الأميركي للمحترفين عام 2019، ولعب موسماً واحداً مع كليفلاند كافالييرز، قبل أن ينتقل إلى روكتس في يناير 2021.
وقال روكتس في بيان: «نحن بصدد جمع المعلومات المحيطة بالمسألة المتعلقة بكيفن بورتر جونيور»، فيما قال متحدث باسم الدوري لصحيفة «ذي أثلتيك» و«إي أس بي أن» إن رابطة «أن بي أيه» على علم بالتقارير وتتواصل مع روكتس، تزامناً مع جمع المزيد من المعلومات.
ويستعدّ بورتر للبناء على أفضل موسم له في الدوري، حيث بلغ معدله 19.2 نقطة و5.3 متابعات، و1.4 سرقة «ستيل» في المباراة الواحدة الموسم الماضي، بالإضافة إلى 5.7 تمريرات حاسمة، ومعدل نجاح مرتفع في التسجيل بلغ 44.2 بالمئة.

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