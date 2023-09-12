«ثروة» تهبط على أوباميانج في مارسيليا!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يكن الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، ليوافق على الانتقال إلى أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، لولا أنه ضمن الحصول على راتب كبير، يعوضه بعض الشيء عن العروض المغرية التي تلقاها من الأندية السعودية.

ودخل مارسيليا هذا الصيف عهداً جديداً، بعد الرحيل غير المتوقع لمدربه إيجور تودور ووصول المدير الفني الإسباني مارسيلينو الذي طلب دعم الفريق بصفقات جديدة، ونفذت إدارة النادي طلباته.

وفي ظل هذا الاتفاق، شهد أوليمبيك الواقع جنوب فرنسا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وصول عدد من اللاعبين، أهمهم الجابوني أوباميانج الذي قبل التحدي الجديد، رغم أنه تلقى عروضاً أفضل من السعودية.

وصرح أوباميانج لصحيفة «ليكيب» قائلاً: كانت هناك اتصالات ومفاوضات مع وكلاء سعوديين، ولكن عندما طلبني مارسيليا لبيت النداء فوراً، فمن لا يحلم باللعب لهذا النادي؟.

وإذا كان أوباميانج الحاصل على لقب أفضل لاعب في أفريقيا 2015، يمكنه أن يكسب راتباً ضخماً في السعودية، فإنه لم يحصل على راتب ضعيف في استاد «فيلودروم» معقل أوليمبيك مارسيليا، إذ كشف موقع «سو فوت» النقاب عن أن مارسيليا يدفع راتباً جيداً لهذا النجم الأفريقي، إذ يحصل على 700 ألف يورو شهرياً، وهو أعلى راتب يحصل عليه لاعب في مارسيليا، رغم أنه يبلغ 34عاماً.

غير أن بابلو لونجوريا رئيس أوليمبيك مارسيليا، نجح وقتها في إقناع فرانك ماك كورت مالك النادي بإتمام الصفقة، لثقته في قدرة أوباميانج على صنع الفارق مع الفريق، باعتباره أحد المهاجمين الجيدين، ومعروف بسرعته، وتحركاته الجيدة، من دون كرة على الأجنحة يمينا ويساراً، وتسجيل الأهداف من مختلف الزوايا.

بالمناسبة، لعب أوباميانج 6 مباريات رسمية مع مارسيليا هذا الموسم، ولم يسجل إلا هدفين فقط .

بدأ أوباميانج المولود في 18 يونيو 1989، مسيرته الاحترافية في إيه سي ميلان الإيطالي في 2008، وأعاره ثلاث مرات إلى ديجون وليل ثم موناكو، وبعدها انتقل إلى سانت إيتيين 2011-2013، ومنه إلى بروسيا دورتموند الألماني «2013- 2018»، ثم أرسنال الإنجليزي من 2018 إلى 2022، ويرجع سبب رحيله عن الفريق نشوب خلافات بينه وبين الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ «المدفعجية» الذي سحب منه شارة «الكابتن». ولعب أوباميانج لبرشلونة أقل من موسم عام 2022، ومنه إلى تشيلسي موسم 2022-2023، ليستقر أخيراً في مارسيليا بموجب عقد مدته 3 سنوات، ولعب أوباميانج لمنتخبات الشباب 21 و23 سنة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول الجابوني عام 2009.