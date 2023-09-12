ديوكوفيتش بطل بـ «الفطرة»



نيويورك (د ب أ)



يعتقد النجم الكرواتي السابق جوران إيفانيسيفيتش، أن «أيقونة التنس» الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتجاوز «اللعبة البيضاء»، مشدداً على أنه يعد أحد أفضل اللاعبين في تاريخ تلك الرياضة.

وفاز ديوكوفيتش بلقبه الـ24 في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، بعدما تغلب على الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث عالميا، بثلاث مجموعات نظيفة، بنهائي منافسات فردي الرجال لبطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز».

وأكد إيفانيسيفيتش، الذي يعمل مدرباً لديوكوفيتش أن الروح القتالية، التي يتمتع بها النجم المخضرم، وإرادته من أجل الفوز تجعل منه رياضياً «عبقرياً».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» تصريحات إيفانيسيفيتش، الفائز ببطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون» عام 2001، الذي قال «لا أعتقد أن بإمكانك العمل على ذلك».

وتحدث إيفانيسيفيتش عن ديوكوفيتش قائلاً «إنه عبقري، لاعب فريد من نوعه، لا يوجد الكثير من الأشخاص مثله في هذا العالم على الصعيد الرياضي».

أوضح إيفانيسيفيتش «هذا أحد أكبر الإنجازات في تاريخ الرياضة، نحن لا نتحدث عن التنس، لكننا نتكلم بشكل عام عن الرياضة».

أضاف اللاعب الكرواتي المعتزل «إنه يعشق الفوز، هو الرجل الذي يحفز نفسه دائماً، لقد كان محظوظاً بوجود لاعبين مثل رافاييل نادال وروجيه فيدرر، لقد جاءوا قبله، لذا دفعوا بعضهم البعض».

وقال: «إنه فائز بالفطرة، بالنسبة له، عندما تبلغه بأنه لا يستطيع فعل شيء ما، فإنه سيتحدى ما يواجهه وسيظهر لك أنه يستطيع القيام بذلك، لا توجد أعذار بالنسبة له».

وواصل إيفانيسيفيتش حديثه عن ديوكوفيتش قائلاً «إنه يحاول دائماً إيجاد طريقة للفوز، وكيفية القتال، حتى عندما لا يكون على ما يرام، أو مصاباً، أو غير مصاب».

واختتم إيفانيسيفيتش تصريحاته، حيث قال «لا أستطيع أن أقول إننا جميعاً من إقليم البلقان هكذا، لأننا لسنا كذلك، لكنه فريد من نوعه، ولهذا فهو الأفضل».

وكان قد تم منع ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة أميركا المفتوحة عام 2022 بسبب قوانين التطعيم ضد فيروس كورونا، لكنه عاد مجدداً ليصبح أكبر بطل لها سناً في العام التالي.

وثأر ديوكوفيتش «36 عاماً»، والذي عاد إلى صدارة التصنيف العالمي مرة أخرى، لخسارته أمام ميدفيديف في نهائي فلاشينج ميدوز عام 2021، وعلق ديوكوفيتش على فوزه بالبطولة قائلاً «أعتقد أن الناس يحبون قصص العودة، إنني أحبها أيضاً، إنها تحفزني».

وألمح «لم ألعب أي بطولة على الأراضي الأمريكية لمدة عامين، وآخر مرة كنت هنا خسرت في المباراة النهائية أمام نفس اللاعب الذي تغلبت عليه».

وفاز ديوكوفيتش الآن بسبع ألقاب في بطولات «جراند سلام» خلال آخر 10 مسابقات شارك فيها، رغم ظهور العديد من النجوم في تلك اللعبة مثل ميدفيديف والإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي سينر.