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إصابة بوليتانو في «عضلة السمانة»

إصابة بوليتانو في «عضلة السمانة»
12 سبتمبر 2023 08:17

 
برلين (د ب أ) 

أعلن نابولي الإيطالي أن لاعبه ماتيو بوليتانو، يعاني من إصابة في ربلة الساق «عضلة السمانة»، تعرض لها خلال المشاركة مع المنتخب الإيطالي.
وخضع بوليتانو لفحوص طبية في نابولي عقب مغادرة المنتخب الإيطالي المنافس في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس الأمم الأوروبية «يورو 2024».
وخرج بوليتانو مع نهاية الشوط الأول من المباراة التي انتهت بتعادل منتخب إيطاليا مع منتخب مقدونيا الشمالية 1-1 يوم السبت الماضي في سكوبيه. 

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ولم يعلن نابولي ما إذا كان بوليتانو يستعيد لياقته في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة المقررة أمام جنوه يوم السبت المقبل في الدوري الإيطالي، من عدمه.
من ناحية أخرى، شهد نابولي الذي يدربه المدير الفني رودي جارسيا، عودة لاعب الوسط الدنماركي جيسبر ليندستروم إلى صفوف الفريق.

الدوري الإيطالي
نابولي
تصفيات أمم أوروبا
مقدونيا الشمالية
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