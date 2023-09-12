الدوري المصري ينطلق بـ «قمتين ساخنتين»



القاهرة (أ ف ب)

أسفرت قرعة الدوري المصري لكرة القدم موسم 2023-،2024 عن قمتين ساخنتين في المرحلة، الأولى بين الأهلي «حامل اللقب»، والمصري البورسعيدي «خامس» الموسم الماضي، والثانية بين بيراميدز «الوصيف» والزمالك «الثالث»، ويلتقي الغريمان التقليديان الأهلي والزمالك في المرحلتين العاشرة والـ27.

وأعلن رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية أحمد دياب عن حصول كل نادٍ مشارك في البطولة على مليون جنيه، فيما يحصل البطل على 5 ملايين جنيه.

وقال دياب في كلمته خلال مراسم إجراء القرعة «الدوري المصري لموسم 2023-2024 يبدأ 18 سبتمبر، وينتهي 30 يوليو، ونحاول الانتظام بشكل أكبر».

وكشف دياب عن إقامة مباريات الموسم الحالي من الدوري، بحضور 10 آلاف مشجع، وعن التقدم بطلب رسمي لحضور نصف سعة الملاعب في الدور الأول، وكان الحضور الجماهيري في النسخة الماضية يقتصر على 2000 مشجع، وأشار إلى زيادة مداخيل الأندية المصرية «بعدما أبرمنا أعلى عقود في تاريخ الدوري للأندية، مقابل عوائد البث والرعاية».

وأوضح دياب أن الرابطة وصلت إلى تحديث جديد لتقنية الفيديو «الفار» لا يتم استخدامه إلا في عدد قليل من الدوريات، ويتم الاعتماد عليه في الدوري الموسم المقبل، وذلك بعد شكوى عديد الأندية من أخطاء الحكام وتقنية حكم الفيديو المساعد.

المرحلة الأولى

الأهلي - المصري

بيراميدز - الزمالك

سموحة - الجونة

فاركو - فيوتشر

طلائع الجيش - البنك الأهلي

الاتحاد - سيراميكا كليوباترا

المقاولون - بلدية المحلة

زد - الإسماعيلي

الداخلية - إنبي