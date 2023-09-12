البرتغال تستعرض بـ «التسعة التاريخية»!



باريس (أ ف ب)

تابعت البرتغال «بطلة 2016»، مشوارها بثبات إلى نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم، المقررة في ألمانيا «الصيف المقبل»، بفوزها القياسي هو السادس توالياً، عندما تغلبت على لوكسمبورج 9-0، فيما واصلت كرواتيا، ثالثة «مونديال 2022»، صحوتها بفوز ثالث توالياً منحها صدارة المجموعة الرابعة.

في المباراة الأولى في فارو، أكرمت البرتغال وفادة ضيفتها لوكسمبورج بتسعة أهداف نظيفة، تناوب على تسجيلها جونسالو إنياسيو «12 و45» وجونسالو راموش «18 و34»، وديوجو جوتا «58 و77»، والبديل ريكاردو هورتا «67» وبرونو فرنانديز «83»، وجواو فيليكس «88»، وصنع فرنانديز ثلاثة أهداف «هدفان لإنياسيو وواحد لجوتا»، مساهماً في أكبر فوز في تاريخ منتخب بلاده.

وجددت البرتغال فوزها على لوكسمبورج، بعدما كانت تغلبت عليها في عقر دارها 6-0 في 26 مارس، بينها «ثنائية» لقائدها وهدافها التاريخي مهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو الذي غاب عن المباراة بسبب الإيقاف.

وهو الفوز السادس توالياً للبرتغال التي حققت «العلامة الكاملة» في 6 جولات حتى الآن ، وعززت موقعها في الصدارة برصيد 18 نقطة.

ورفعت البرتغال غلتها من الأهداف إلى 24 هدفاً، في أقوى هجوم في التصفيات، وحافظت على نظافة شباكها حتى الآن، وهي الوحيدة إلى جانب فرنسا صاحبة 11 هدفاً لم تهتز شباكها في التصفيات حتى الآن.

في المقابل، توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية للوكسمبورج عند ثلاثة، ومنيت بخسارتها الثانية في التصفيات، وتراجعت الى المركز الثالث، برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط، خلف شريكتها السابقة سلوفاكيا التي استعادت توازنها، بعد خسارتها أمام البرتغال في الجولة الماضية، بفوزها على ضيفتها ليشتنشتاين بثلاثية في الدقائق الست الأولى.

وافتتحت سلوفاكيا التسجيل بعد ثماني ثوانٍ فقط، عبر دافيد هانكو، وأضاف أوندري دودا الثاني «3»، وروبرت ماك الثالث «6».

وفي مباراة ثالثة، في المجموعة ذاتها، حققت آيسلندا فوزاً صعباً على ضيفتها البوسنة بهدف سجله ألفريد فينبوجاسون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وهو الفوز الثاني لآيسلندا في التصفيات، ورفعت رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الخامس بفارق المواجهتين المباشرتين خلف البوسنة.

وواصلت كرواتيا صحوتها، عندما تغلبت على مضيفتها أرمينيا 1-0 في يريفان، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة، وسجل أندري كراماريتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13.

وهو الفوز الثالث توالياً لكرواتيا، منذ سقوطها في فخ التعادل أمام ضيفتها ويلز 1-1 في الجولة الافتتاحية، ورفعت رصيدها إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام تركيا التي لعبت مباراة أكثر، في المقابل، منيت أرمينيا بخسارتها الثانية في التصفيات والأولى بعد فوزين وتعادل، فتجمد رصيدها عند سبع نقاط في المركز الثالث.

وفرضت كرواتيا أفضليتها أغلب فترات المباراة، وصنعت العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل «27 محاولة»، تناوب مهاجموها على إهدارها، وكادوا يدفعون الثمن غالياً، لأن أرمينيا كادت تهز شباكهم من أربع هجمات مرتدة من أصل سبع محاولات.

ولعب حارس المرمى أوجنجين تشانتشاريفيتش دوراً كبيراً في خروج أرمينيا منهزمة بهدف فقط، حيث تألق في إنقاذ أكثر من فرصة.

واستعادت ويلز توازنها بعد خسارتين متتاليتين، بفوزها الثمين على مضيفتها لاتفيا بهدفين سجلهما قائدها لاعب وسط كارديف سيتي آرون رامسي «29 من ركلة جزاء»، ومدافع بورنموث الإنجليزي ديفيد بروكس «96».

وعززت ويلز موقعها في المركز الرابع، برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف خلف أرمينيا، فيما بقيت لاتفيا من دون رصيد بخسارتها الخامسة توالياً.