بوجبا تحت تهديد الإيقاف 4 سنوات

روما (رويترز)

أعلنت المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات في إيطاليا، إيقاف الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس مؤقتاً، بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة.

والفحص الذي تم إجراؤه، بعد فوز يوفنتوس على أودينيزي 3-صفر في 20 أغسطس، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، كشف عن وجود آثار لهرمون تستوستيرون، وهو الهرمون الذي يزيد من قدرة الرياضيين على التحمل.

وقالت المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات في بيان «بعد قبول الدعوى التي تقدم بها المدعي العام الوطني لمكافحة المنشطات، فقد تقرر إيقاف بول بوجبا مؤقتاً».

وأضافت المحكمة أن بوجبا انتهك قواعد مكافحة المنشطات، عندما تم العثور على مادة محظورة وهي «مستقلبات هرمون تستوستيرون غير الذاتية»، مضيفة أن النتائج جاءت «متوافقة مع المنشأ الخارجي للمركبات المستهدفة».

وكان اللاعب «30 عاماً» بديلاً لم يشارك خلال الفوز على أودينيزي.

وقال يوفنتوس إنه تم إبلاغه بالإيقاف المؤقت لبوجبا، ويقوم حالياً بتقييم الخطوات التالية.

وإذا ثبتت إدانته بتعاطي المنشطات، فمن الممكن أن يتم إيقاف بوجبا لمدة تتراوح ما بين عامين وأربعة أعوام.

وينتهي عقد بوجبا مع يوفنتوس في يونيو 2026.

وواجه بوجبا فترة ثانية صعبة مع يوفنتوس، بسبب الإصابات منذ عودته إلى النادي الذي يقع مقره في تورينو، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد العام الماضي.

ونادراً ما شارك الفائز بكأس العالم 2018، في مباريات الموسم الماضي، بسبب إصابات في الركبة وعضلات الفخذ الخلفية، بالإضافة إلى خضوعه لجراحة في الركبة منعته من اللعب مع فرنسا في كأس العالم بقطر.

ولم يبدأ بوجبا أي مباراة هذا الموسم حتى الآن، لكنه شارك في مباراتين بديلاً، وكانت آخر مباراة له خلال الفوز 2-صفر على إمبولي.

وبعيداً عن مشكلات الإصابة، قال بوجبا العام الماضي، إنه كان هدفاً لمحاولات ابتزاز وتهديدات من عصابة منظمة، وتم اخضاع شقيقه ماتياس لتحقيق رسمي.

وقال بول لمكتب الادعاء في باريس، إنه كان هدفاً للابتزاز من قبل أصدقاء الطفولة في الفترة من مارس 2022، ودفع 100 ألف يورو «107450 دولاراً» لتلك المجموعة في الربيع الماضي.

وتم احتجاز ماتياس في سبتمبر من العام الماضي، ثم أطلق سراحه في ديسمبر، ونفى ماتياس البالغ من العمر 33 عاماً، والذي لعب بشكل احترافي أيضاً، الاتهامات الموجهة إليه.

وقال بول إنه كان يفكر في اعتزال الرياضة، بعد أن أنهكته محاولات الابتزاز والتهديدات المزعومة.

وأضاف «في بعض الأحيان كنت أفكر بمفردي قائلاً لنفسي لم أعد أرغب في الحصول على المال بعد الآن، أنا فقط أريد ألا ألعب بعد الآن، أريد فقط أن أكون مع أشخاص عاديين، ليحبوني من أجل نفسي وليس من أجل الشهرة أو المال.