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بطولة سبارتن تعود إلى أبوظبي للعام الثالث

بطولة سبارتن تعود إلى أبوظبي للعام الثالث
12 سبتمبر 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد)
للعام الثالث على التوالي، تعود إلى أبوظبي بطولة العالم للسبارتن 2023، ما يعزز مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً للفعاليات الرياضية.. وأعلنت سبارتن، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل، أن الفعالية التي تقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، سوف تستقطب أفضل الرياضيين العالميين في سباق الحواجز للمشاركة في دورة مليئة بالتحديات من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل..

وتنطلق البطولة في صحراء الوثبة للعام الثاني على التوالي، ويمثل هذا الموقع الاستراتيجي وجهة مميزة تلبي تطلعات واحتياجات المشاركين المحليين والدوليين. وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسرنا استضافة البطولة للعام الثالث على التوالي وللمرة الثانية في صحراء الوثبة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها، ونَعد الجميع بمزيد من النجاحات على كثبان الوثبة الرملية».

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وأضاف جو دي سينا، المؤسس، الرئيس التنفيذي للسبارتن: «نستعد لتقديم تجربة مليئة بالتحديات من خلال مسار جديد كلياً، حيث يتعين على المشاركين إظهار عزيمة كبيرة للفوز باللقب».

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