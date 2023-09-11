تتويج أبطال «الإمارات للملاكمة» في أبوظبي

أبوظبي (وام)

اختتمت فعاليات بطولة الدولة المفتوحة للملاكمة، والتي نظمها اتحاد الملاكمة في فندق «دوست ثاني»، تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 160 لاعباً ولاعبة من داخل الدولة وخارجها.

وشهد ختام البطولة الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، بحضور أنس ناصر العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة، وأعضاء مجلس الإدارة، ووفود الأندية المشاركة من دول مجلس التعاون.

وتم تتويج الفائزين من الذكور والإناث في الأوزان المختلفة بعد نهاية المنافسات.

وتوجه العتيبة بالشكر والتقدير إلى الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، على حضوره لمتابعة فعاليات اليوم الختامي للبطولة، كما ثمن رعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وجهوده الملموسة في تنظيم واستضافة البطولة بأبوظبي، بهذا التواجد المتميز للمشاركين.

وأكد العتيبة أن بطولة الإمارات المفتوحة للملاكمة تمثل نقلة نوعية في مستوى البطولات، بهدف الاحتكاك بين مختلف فئات المجتمع والأعمار بتواجد 160 لاعباً، من أندية محلية وخليجية، قدموا مستويات متميزة.

وأوضح أنهم يتطلعون إلى مشاركة هؤلاء اللاعبين واللاعبات في البطولات الكبرى، على المستويين الآسيوي أو العالمي، ضمن محطات التأهيل للمشاركة في الأولمبياد.

وأشار العتيبة إلى أن الاتحاد يسعى لتنظيم أكثر من بطولة في الفترة القادمة، لتعزيز الاحتكاك، خاصة أن لعبة الملاكمة تحتاج إلى استمرارية النشاط للاعبي ولاعبات الملاكمة، بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية لصناعة أبطال يملكون القدرة على تحقيق التنافسية في البطولات الدولية.

من جهته، قال نواف علي خميس لاعب منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للفنون القتالية، والمتوج بالميدالية الذهبية في وزن 57 كجم، وصاحب جائزة أفضل لاعب، إن البطولة شهدت منافسة قوية بين المشاركين، وتمثل أفضل إعداد للاستحقاقات الآسيوية المقبلة.

فيما عبرت اللاعبة جواهر الرئيسي لاعبة منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للفنون القتالية والفائزة بذهبية «48 كجم»، عن سعادتها بحصد المركز الأول، وقالت إن هذه البطولات تمثل إضافة جيدة لخبراتهم وصقل مهاراتهم.

من جهته أشار جاسم درويش مدرب المنتخب البحريني للملاكمة، إلى أن لاعبي المنتخب في فئات الناشئين والشباب والرجال حققوا نتائج جيدة في البطولة، مضيفاً أن هناك العديد من مجالات التعاون مع الاتحاد لتحقيق التطور في هذه الرياضة.

وذكر عبدالرحمن عبادي مدرب فريق الأهلي السعودي، أنه لم يتوقع المستويات القوية في البطولة، مشيراً إلى مشاركتهم في البطولة بعدد 5 لاعبين، وفوزهم بعدد 3 ميداليات ذهبية.