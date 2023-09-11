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35 حكماً في الدورة الفنية

35 حكماً في الدورة الفنية
12 سبتمبر 2023 00:57

دبي (الاتحاد)

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اختتمت محاور الدورة التدريبية الفنية لحكام «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي نظمتها إدارة الحكام في اتحاد الكرة من 8 إلى 11 سبتمبر، بمشاركة 35 حكماً.
وركزت الدورة التدريبية خلال محاضراتها النظرية والعملية على مجموعة من المحاور، أبرزها تحليل مباريات الجولتين الأولى والثانية من الدوري، والوقوف على النقاط الإيجابية وتعزيزها، ومعرفة النقاط التي تحتاج إلى تطوير خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحرك وتمركز حكم الساحة خلال مجريات المباراة.
وتناولت كيفية قراءة حكام تقنية الفيديو للحالات الخاصة بها، والعمل على تطوير هذا الجانب الفني، والذي تعمل إدارة الحكام على تطويره بصفة مستمرة منذ بدء الاستعانة بهذه التقنية.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد الكرة
لجنة الحكام باتحاد الكرة
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