نجاحات كبيرة في ختام بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاحات كبيرة منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب التي أقيمت في 321 سبورتس الحديريات بأبوظبي على مدار 3 أيام، وسط مشاركة 513 لاعباً ولاعبة من 49 نادياً على مستوى الدولة، وسط حضور جماهيري مميز.

حضر اليوم الختامي معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، والشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، والشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، وعبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وسورايوت شاسومبات سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، إلى جانب طارق محمد المهيري المدير التنفيذي للاتحاد، وعلي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة، وسعيد المهيري وناصر الزعابي من مجلس أبوظبي الرياضي.

وأقيمت البطولة ضمن افتتاحية أجندة موسم مسابقات وبطولات اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج الذي يولي أهمية كبيرة لدعم خطط تطوير اللعبة والارتقاء بها للمصاف العالمي، من خلال محاور عمله الهادفة لتقديم البطولات والأنشطة التي تسهم بتعزيز نجاحات المواي تاي، ونشر ثقافتها وتوسيع قاعدة الممارسين لها، الأمر الذي يوفر فرصاً مهمة للتجارب والاحتكاك ورفع المستويات، ما ينعكس إيجاباً على برامج اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال وتطوير المنتخبات الوطنية.

وأسفرت نتائج اليوم النهائي عن صدارة نادي (UAM) للترتيب العام لبطولة الإمارات للشباب بمجموع 19 ميدالية، بواقع (14 ميدالية ذهبية، 3 فضيات، برونزيتين)، وحل بالمرتبة الثانية «تايجر كيك بوكسينج» بمجموع 19 ميدالية (5 ذهبيات، 8 فضيات، 6 برونزيات)، فيما جاء ثالثا «ذا فورس سبورتس» بمجموع 18 ميدالية (5 ذهبيات، 5 فضيات، 8 برونزيات)، واحتل المركز الرابع «جيم نيشن» بـ13 ميدالية (4 ذهبيات، فضيتان، 7 برونزيات)، وحل بالمركز الخامس «راك جيم» بـ 14 ميدالية (3 ذهبيات، 4 فضيات، 7 برونزيات).

من جهته، قال عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «نفخر بالانطلاقة المتميزة لأجندة الموسم والمكتسبات الكبيرة التي حققتها بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب، في ظل المشاركة الواسعة للاعبين والأندية والحضور الجماهيري الرائع، كما تعكس هذه النجاحات مدى تفاعل المجتمع بكافة فئاته مع برامج وبطولات الاتحاد التي تحرص على نشر ثقافة اللعبة وتشجيع ممارستها، بجانب تقديم الفرص لاستقطاب الصغار والمواهب الواعدة ونجوم المستقبل والعمل على صقل مهاراتهم وتمكينهم وبناء خبراتهم، لدعم وتعزيز قاعدة منظومة المواي تاي في الإمارات»

وأضاف: «أكدت الأجواء التنافسية وقوة المستويات الفنية في البطولة على المستقبل المزدهر للمواي تاي، ما يسهم في دعم مسار خططنا وبرامجنا للمراحل القادمة». وقال: «نشكر الجماهير من عوائل اللاعبين المشاركين، وندعوهم دائماً لحضور البطولات التي يقيمها الاتحاد ودورهم في إثراء الحدث، كما نشكر الأندية والمدربين واللاعبين والحكام وقناة أبوظبي الرياضية وفريق العمل التنظيمي وجميع الشركاء من ساهموا بنجاح الحدث الافتتاحي لأنشطتنا الحافلة بالبطولات المتنوعة، والتي نسعى من خلالها للوصول لجميع الفئات العمرية وكافة أفراد المجتمع على مستوى الدولة، دعماً لمضاعفة نجاحات المواي تاي، وانطلاقاً من حرصنا على رفد مسيرة الدولة بمزيد من الإنجازات التي تسهم برفع علم الإمارات عالياً في المحافل القارية والدولية».