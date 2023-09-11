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لجنة الطب الرياضي تبحث استعدادات «آسياد هانجتشو»

لجنة الطب الرياضي تبحث استعدادات «آسياد هانجتشو»
12 سبتمبر 2023 00:57

دبي (الاتحاد)

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بحثت لجنة الطب الرياضي، مع الوفد الطبي في فعاليات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية من 20 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، الاستعدادات الخاصة بالجوانب الطبية ومراجعة الملفات الصحية لجميع الرياضيين المشاركين والبالغ عددهم 140 رياضياً ورياضية في 20 لعبة فردية وجماعية.
وترأس الدكتور عبدالله الرحومي، نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية، رئيس الوفد الطبي بالدورة الآسيوية، الاجتماع التنسيقي مع أعضاء الفريق الطبي، حيث ناقش الحضور سبل الارتقاء بالجهود المقدمة في الجانب الصحي والتوعوي طوال فترة الحدث، من خلال الالتزام بالتعليمات الصادرة عن اللجنة المنظمة للدورة، ومناقشة الملفات الطبية للاعبين المشاركين في الدورة. وأكد الدكتور عبدالله الرحومي، خلال اجتماعه مع الفريق الطبي المرافق لوفد الإمارات في الألعاب الآسيوية، أهمية تطبيق عنصر الاستجابة السريعة مع جميع الحالات التي قد تطرأ أثناء المسابقات الرياضية، بما يضمن توفير التغطية الطبية الملائمة للرياضيين المشاركين ودعمهم بالصورة المنشودة لإتمام مهمتهم في مسيرة تمثيل الوطن.

لجنة الطب الرياضي
دورة الألعاب الآسيوية
هانجتشو
الآسياد
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