خيول ياس تطارد الألقاب في تحدي فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

تخوض خيول ياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، عصر اليوم، التحدي في سباقات الخيول العربية الأصيلة بمضمار تولوز، معقل سباقات الخيول العربية في فرنسا.

ويجتذب سباق سانت لوران لمسافة 1400 متر، البالغة جائزته 18 ألف يورو، 14 مهراً ومهرة في سن ثلاث سنوات فقط، ويمثل ياس المهرة «وداد» بإشراف دي موريسون، وقيادة ايملين ريفولت، وكانت ابنة «نشوان الخالدية» قد فازت بسباق بري أكا بمضمار لاتست دو بوش، أغسطس الماضي، في مشاركتها الوحيدة.

وتمثل خيول «ياس لإدارة السباقات» أيضاً المهرة «رويدا» بإشراف دايمين فاتريجانت، ويقودها الفارس فابريس فيرون، وحلت ابنة «مهاب» في المركز الخامس والرابع على التوالي بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي.

وهناك «منارة» للخيالة السلطانية العمانية، و«كاديرا دو كروات» لمحمد شيخ سليمان، و«كفالا دو بوزلس» لمارسيل ميزي، و«استرال ديل سول» لعبد الله يوسف الحمادي.

ويتصدر المهر «نمر» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، ترشيحات سباق بري كان لمسافة 2100 متر، البالغة جائزته 16 ألف يورو، المخصص للخيول عمر أربع سنوات فقط، وسبق لابن «جلود الخالدية» الفوز بسباق بري منجز لمسافة 1400 متر، قبل أن يحل في المركز الثاني والرابع في آخر مشاركتين.

وينافس على اللقب كل من «جيدي دو كروات» لجاكو فرنسيس بوديت، و«دولون» لهيف محمد القحطاني، و«شوف ستار» لمهدي بن مسعود، و«كاسبار مينورا» لفالس دو فيلوسيو، و«مبارز الشام» لندا موصلي.