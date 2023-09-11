إقبال كبير على التسجيل في «عالمية» أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل اتحاد الجو جيتسو الاستعدادات المكثّفة لتنظيم «النسخة 15» من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو - أكبر وأهم بطولات الجو جيتسو على الأجندة المحلية والعالمية التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل بمشاركة 6000 لاعب ولاعبة من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وأكّدت اللجنة المنظمة أن على الإقبال الكبير على التسجيل حاليا بمعدلات قياسية تتجاوز نسبة 50% حتى الآن قبل نحو شهرين على انطلاق المنافسات، لافتة إلى أنه في ظل هذا الإقبال الكبير بتلك الوتيرة المتسارعة من الوارد أن يتم إغلاق باب التسجيل قبل الموعد المحدد، الأمر الذي يتطلب الإسراع في إنهاء إجراءات التسجيل من قبل الراغبين في المشاركة بالحدث.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة: «تمثل الرعاية الكريمة للبطولة من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حافزاً كبيراً لنا في مساعينا لتنظيم النسخة الـ15 من «عالمية أبوظبي» بأفضل صورة، حيث إننا نحرص على أن تكون نسخة استثنائية بكل المقاييس، لمواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات والريادة العالمية للعبة على المستويات كافة».

وأضاف: «على مدى الأعوام الماضية، اعتادت أبوظبي على إبهار العالم في تنظيم البطولات والأحداث الرياضية حتى غدت الوجهة الأولى لنخبة نجوم الرياضة، نظراً لقدراتها الفائقة وامتلاكها كل المؤهلات لتقديم بطولات استثنائية غير مسبوقة يتوافد إليها آلاف الرياضيين من مختلف دول العالم».

وأوضح أن بطولة أبوظبي العالمية تعكس الوجه المشرق للتطور الذي وصلت إليه رياضة الجو جيتسو في الدولة، وارتباط اللعبة بالكثير من القيم والأهداف الإستراتيجية الوطنية، مؤكداً أنها الهدية السنوية التي تقدمها دولة الإمارات لمحبي رياضة الجو جيتسو حول العالم، وأكبر تجمع رياضي لنخبة اللاعبين من مختلف دول العالم، ومحطة رئيسية في الكشف عن المواهب وتأهيل وصقل الأبطال والدفع بهم إلى منصات التتويج الدولية.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن العمل لاستضافة البطولة بدأ منذ عدة أشهر، من خلال الإشراف المباشر والتوجيهات المستمرة للجان الفرعية وفرق العمل وترسيخ التواصل مع كافة الشركاء والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، مثمنة التعاون المثمر مع كل المعنيين لتوفير كل مقومات إنجاح هذا الحدث، مع الإشارة إلى أن أبوظبي جاهزة من الآن لاستقبال الوفود المشاركة وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.

وتواصل اللجان الفرعية وبمتابعة من اللجنة المنظمة، عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية من الهيئات الأمنية والسياحية والصحية والتطوعية وباق الشركاء، لتوفير كل عناصر النجاح للبطولة.