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الألمان يطالبون بتعيين كلوب مدرباً لـ «المانشافت»

الألمان يطالبون بتعيين كلوب مدرباً لـ «المانشافت»
11 سبتمبر 2023 17:41

 
برلين (د ب أ) 

بدأ الاتحاد الألماني لكرة القدم، يواجه ضغوطاً لتعيين مدرب جديد للمنتخب الأول، قبل وقت كافٍ من كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» التي تستضيفها ألمانيا.
ويرحب الكثيرون بتعيين يورجن كلوب، المدير الفني الحالي لليفربول الإنجليزي، لكن جوليان ناجلسمان يعد المرشح الأبرز.
ورحل هانزي فليك عن منصب المدير الفني للمنتخب الألماني، عقب الهزيمة المحرجة أمام نظيره الياباني 1-4 في المباراة الودية التي جمعت بينهما «السبت».
وكان الاتحاد الألماني قد عين فليك مديراً فنياً للمنتخب في 2021، بعد أن قرر يواخيم لوف الرحيل عن المنصب، بعد فترة طويلة قاد فيها الفريق، للتتويج بلقب كأس العالم 2014.
وتعرض المنتخب الألماني للهزيمة الثالثة على التوالي هذا العام، ليعلن الاتحاد الألماني الاستغناء عن خدمات فليك، بعد أن قاد المنتخب لأربعة انتصارات فقط، خلال آخر 17 مباراة. 

ويتولى قيادة المنتخب الألماني في مباراته الودية المقررة أمام نظيره الفرنسي غداً «الثلاثاء» في دورتموند، رودي فولر مدير المنتخب وهانيس فولف مدرب منتخب تحت 20 عاماً، ومساعده ساندرو فاجنر. 

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وتجدر الإشارة إلى أنه ليس مستبعداً أن يتولى فولر منصب المدير الفني للمنتخب الألماني، وقد سبق وتولى المنصب بين عامي 2000 و2004. 

وتتطلع الجماهير إلى تعيين يورجن كلوب مدرباً للمنتخب الألماني، لكن مدرب بوروسيا دورتموند السابق، يرتبط بعقد مع ليفربول يستمر حتى عام 2026، وقد رفض في وقت سابق تدريب المنتخب.
ويوجه الاتحاد الألماني أنظاره نحو جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ السابق، والذي لم يتول أي منصب تدريبي منذ إقالته من النادي البافاري في مارس الماضي.
ولا يزال ناجلسمان يملك عقداً مع البايرن حتى عام 2026، لكن البايرن قد يكون مهتماً أيضاً بإيجاد حل لهذه القضية.
لكن لم تتضح الصورة بعد بشأن استعداد ناجلسمان، لتولي تدريب فريق غير مستقر، بعد تجربته التي انتهت بالإقالة من بايرن ميونيخ.
وكان رالف رانجنيك المدرب السابق للايبزج، قد أبدى رغبة في تولي تدريب المنتخب، لكنه يبدو سعيداً في الوقت الحالي في تدريب المنتخب النمساوي. 

وتردد أن قائمة المرشحين لدى الاتحاد الألماني تتضمن أيضاً أوليفر جلاسنر الذي قاد آينتراخت فرانكفورت للقب الدوري الأوروبي عام 2022.
وكان النمساوي جلاسنر قد أقيل من تدريب آينتراخت فرانكفورت في نهاية الموسم الماضي، ولا يشغل أي منصب حالياً، وفي حال اختياره، سيصبح أول مدرب أجنبي للمنتخب الألماني، كذلك يعد شتيفان كونتس المدرب السابق لمنتخب الشباب الألماني تحت 21 عاماً، والحالي للمنتخب التركي، مرشحاً لدى الاتحاد الألماني، خاصة في ظل أسلوبه الجيد والبناء في التواصل مع اللاعبين.

ألمانيا
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ليفربول
يورجين كلوب
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