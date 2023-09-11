«الطلاق» بين بلان وليون



ليون (أ ف ب)



كشف مصدر مقرب من مدرب ليون الفرنسي لوران بلان، عن أن كل شيء «انتهى» بين الطرفين، في ظل النتائج المخيبة للفريق، في مطلع الموسم الحالي، واحتلاله المركز الثامن عشر والأخير في الدوري المحلي.

وكانت صحيفة «ليكيب» الرياضية الواسعة الانتشار، تحدثت عن إقالة بلان من منصبه في عددها الصادر «الاثنين»، مشيرة إلى أن النادي يبحث عن بديل له منذ أيام.

وأشارت «ليكيب» إلى أن الحصة التدريبية المقررة الثلاثاء تقام بإشراف جان فرانسوا فولييه، ويساعده في مهمته هداف ليون السابق البرازيلي سوني أندرسون، ومدافعه السابق جيريمي بريشيه.

ويبحث المالك الجديد لنادي ليون رجل الأعمال الأميركي جون تكستور عن بديل لبلان، وأشارت تقارير إلى أن أبرز الأسماء المتداولة هي: الإيطالي جينارو جاتوزو، والنمساوي أوليفر جلاسنر، أو السنغالي حبيب بي.

وكان بلان استلم منصبه في أكتوبر عام 2022، خلفاً للهولندي بيتر بوس، بعقد يمتد لسنتين.