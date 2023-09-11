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الوصل يحصد جوائز الأفضل في أغسطس

الوصل يحصد جوائز الأفضل في أغسطس
11 سبتمبر 2023 15:33

 
أبوظبي (الاتحاد) 

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حصد الوصل جوائز الأفضل الشهرية عن أغسطس، في «دوري أدنوك للمحترفين»، وكانت من نصيب علي صالح «أفضل لاعب»، وخالد السناني «أفضل حارس»، وميلوش ميلوييفيتش «أفضل مدرب».
جاء تفوق «الثلاثي» بعد مشاركة كبيرة من الجماهير، حيث يتم اختيار النتائج النهائية، بناءً على التصويت عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الخاص برابطة المحترفين، عبر الهواتف الذكية.
تفوق علي صالح بعدما أسهم في قيادة «الإمبراطور» إلى الفوز في أول مباراتين على الإمارات والشارقة، وسجل هدف الفوز أمام الإمارات، وصنع هدفاً أمام الشارقة، كما تسبب في ركلة جزاء في المباراة، ليحصل على أعلى الأصوات أمام حارب سهيل «شباب الأهلي»، يوسف نياكاتي «بني ياس»، كيفن أجودلو «النصر» وليوناردو سباداسيو «اتحاد كلباء».
ونال خالد السناني جائزة أفضل حارس، وخرج بشباك نظيفة أمام الإمارات، وتصدى لركلة جزاء أمام الشارقة، ليكسب أعلى الأصوات أمام إبراهيم عيسى «البطائح»، وماجد ناصر «شباب الأهلي»، وأسهم تألق الوصل في بداية المشوار لنيل ميلوش ميلوييفيتش جائزة أفضل مدرب، في أول ظهور له في «دوري أدنوك للمحترفين»، متقدماً بفارق الأصوات عن ألفريد شرودر «العين»، وماركو نيكوليتش «شباب الأهلي»، وجميع المدربين حققوا الفوز في أول جولتين.

دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
الوصل
علي صالح
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