«الأولمبي» ينشد «آسيا 23» في «موقعة الظهيرة»

معتصم عبدالله (دبي)



ينشد منتخبنا الوطني الأولمبي، حجز بطاقة «التأهل المباشر» إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024، حينما يلتقي الهند، في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر الثلاثاء، على ملعب مركز داليان بالصين، ضمن الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة السابعة للتصفيات.

ويحتل «الأبيض الأولمبي» المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد «نقطة»، من تعادله السلبي أمام الصين «المضيف»، في جولة الافتتاح، مقابل 4 نقاط لـ «التنين» المتصدر من مباراتين، والهند في المركز الأخير من دون رصيد، بخسارته أمام الصين 1-2، في الوقت الذي انسحب فيه جزر المالديف، قبل انطلاق التصفيات.

ويحتاج منتخبنا إلى الفوز بفارق هدفين، من أجل ضمان «الصعود المباشر» إلى النهائيات، ويقضي نظام التصفيات بتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من التصفيات، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب قطر الذي تأهل تلقائياً، لأنه يمثل الدولة المضيفة، إلى نهائيات النسخة السادسة من البطولة القارية، والمقرر إقامتها من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024.

وحجز «الأبيض الأولمبي» مقعده في 4 نهائيات سابقة للبطولة القارية في نسخ 2014 «عُمان»، 2016 «قطر»، 2020 «تايلاند»، 2022 «أوزبكستان»، مقابل فشل وحيد في التأهل إلى نهائيات نسخة الصين 2018 بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة.

ويفقد منتخبنا في المواجهة جهود حارسه الأساسي راكان المنهالي الذي تعرض للإصابة بكسر في كف اليد، خلال مباراة الجولة الأولى أمام الصين 0-0، في الوقت الذي يعول فيه الجهاز الفني لمنتخبنا، بقيادة الإسباني دينيس دا سيلفا، على الاستفادة من فترة الراحة الطويلة نسبياً، بعد مباراة الصين في الجولة الأولى يوم الأربعاء الماضي، عطفاً على إلغاء مباراة جزر المالديف في الجولة الثانية.

ولن تكون مهمة «الأبيض الأولمبي» سهلة أمام الهند، والذي خسر بصعوبة أمام الصين المضيف 1-2 في الجولة الثانية، وسجل تاو كينجلونج «68»، والبديل نايبيجيانج موهيمايتي «96» هدفي الصين، في حين أحرز لاعب الصين هو هيتاو «93» هدف الهند بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع كليفورد ميراندا مدرب منتخب الهند الأولمبي «شارة التحدي» في مواجهة «الأبيض الأولمبي»، وقال في تصريحات أبرزها موقع الاتحاد الهندي لكرة القدم، إن «الرغبة وروح الفريق تمثل حافزاً مهماً لفريقه قبل لقاء الإمارات».

وأضاف: «بعد كل ليلة مظلمة يأتي صباح جديد»، في إشارة إلى خسارة المباراة الماضية أمام الصين، في الوقت القاتل، قبل المواجهة المرتقبة أمام «الأبيض الأولمبي».

وأضاف: «قدمنا مباراة متكافئة أمام الصين، واعتمدنا بنجاح على المرتدات، وسنحت لنا العديد من الفرص، لكننا افتقدنا جودة إنهاء الهجمات»، ولفت ميراندا إلى أن لاعبي منتخب بلاده أبلوا بشكل جيد في مواجهة الصين.

وحول معنويات منتخب بلاده، بعد الخسارة الأولى، وقبل مواجهة «الأبيض الأولمبي»، قال ميراندا: «من الطبيعي الشعور بالانزعاج، بعد الخسارة في دقائق الوقت بدل الضائع، نشعر جميعاً بخيبة أمل، ولكننا ندرك أن أمامنا فرصة أخرى للتأهل، ويجب علينا أن نكون في كامل الجاهزية البدنية والذهنية».