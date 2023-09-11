مردكيان يسجل «ثلاثية» لسوريا والحمرية في 96 ساعة!

معتصم عبدالله (دبي)



فرض الدولي السوري مارديك مردكيان أفضليته، بتسجيله ثلاثة أهداف لمنتخب بلاده «نسور قاسيون»، ونادي الحمرية على التوالي، خلال أقل من 96 ساعة، في مباراتي سوريا وماليزيا 2-2 الودية الدولية، والتي أقيمت الأربعاء الماضي بالصين، والحمرية وجلف أف سي 3-1 والتي جرت السبت على ملعب الأول بالشارقة، ضمن الجولة الأولى من «دوري الدرجة الأولى».

وافتتح مردكيان التسجيل لمنتخب بلاده أمام ماليزيا، في المباراة الودية، وانتهت بالتعادل 2-2، في إطار معسكر «نسور قاسيون» التحضيري، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل 2024 في قطر، حيث يلعب المنتخب السوري في المجموعة الثانية إلى جانب أوزبكستان، أستراليا، والهند.

وعاد الدولي مردكيان قبل نهاية معسكر سوريا، ليلتحق بناديه الحمرية، والذي يلعب معه للموسم الثاني على التوالي، ويخوض المواجهة أمام جلف أف سي، والتي أقيمت على ملعب الحمرية بالشارقة، ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الذي يقوده المدرب الوطني الشاب محمد إسماعيل.

ونجح مردكيان «31 عاماً»، في إحراز هدفين على التوالي للحمرية في الدقيقتين 63 و73، قبل أن يضيف «البديل» محمد الزعابي الثالث في الدقيقة 91، فيما سجل «البديل» عبدالرحمن أحمد هدف الضيوف في الدقيقة 99 من المباراة، التي انتهت بفوز الحمرية 3-1.

واعتلى مردكيان صدارة هدافي دوري الدرجة الأولى مبكراً برصيد هدفين، بالتساوي مع الجامبي الفوسيني جاساما لاعب وسط مصفوت، والذي سجل بدوره «ثنائية» في مباراة فريقه أمام يونايتد 4-2.

واستحق مردكيان إشادة الجهاز الفني والإداري للحمرية، وقال ماجد المهيري مشرف الفريق الأول للنادي، إن الدولي السوري أبدى استعداده لخوض المباراة الأولى في الدوري، بعد مشاركته في الودية الدولية لمنتخب بلاده، وقال: «نسقنا لحضور اللاعب والمشاركة مع الفريق في أول مباراة رسمية في الموسم، من دون أن نهضم حقه في المشاركة مع منتخب بلاده ودياً».

ولفت المهيري إلى أن قائمة الحمرية للموسم الحالي 2022- 2024، تركز على اللاعبين الشباب من أجل بناء فريق للمستقبل والاستفادة من خبرات اللاعبين الموجودين مع النادي حالياً أمثال مردكيان، وقال: «صفوف الفريق حالياً تضم 12 لاعباً أقل من 25 عاماً، ومعدل أعمار الفريق هو بين الأقل في دوري الأولى، ونركز على البناء المستقبلي لأنه أولوية، مع وجودنا في صلب المنافسة».

وشهدت الجولة الافتتاحية لـ «دوري الدرجة الأولى» لموسم 2023- 2024، والتي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد، 6 انتصارات بفوز العربي على ضيفه جلف يونايتد 3-0، ومصفوت أمام يونايتد 4-2، والحمرية على حساب جلف أف سي 3-1، والعروبة أمام مضيفه دبا الحصن 2-0، فيما تغلب الفجيرة على سيتي 2-0، والرمس على الذيد 1-0، فيما حسم التعادل مباراتي الجزيرة الحمراء والظفرة 1-1، ومسافي والتعاون 0-0.

تسلسل زمني



30 أغسطس: إعلان اسم مردكيان ضمن قائمة منتخب سوريا

6 سبتمبر: سجل هدفاً في مباراة سوريا الودية أمام ماليزيا 2-2

9 سبتمبر: سجل ثنائية لناديه الحمرية أمام جلف أف سي 3-1