«الإمارات القابضة» للدراجات يضم 3 لاعبات

أبوظبي (الاتحاد)



ضم فريق الإمارات القابضة «ADQ»، للدراجات 3 لاعبات استعداداً للمشاركة في سباقات وطوافات موسم 2024، من خلال توقيع عقدين جديدين مع تيريزا نيومانوفا ودومينيكا فلودارشيك، اللتين تنضمان إلى الفريق المحترف، بالإضافة إلى عقد مع فيدريكا فينتوريللي، التي تنضمّ إلى الفريق القاري للناشئات.

تيريزا نيومانوفا دراجة متميزة من التشيك، وتستطيع من خلال خبرتها دعم لاعبات فريق الإمارات القابضة، وذلك بفضل سجلها الحافل، بما في ذلك البطولات الوطنية المتعددة واعتلائها منصّات بارزة في السباقات الشهيرة، مثل طواف سويسرا وسباق فويلتا بورجوس للسيدات.

واللاعبة الثانية في الفريق المحترف دومينيكا فلودارشيك، من بولندا وتعد نجمة كبيرة في عالم الدراجات، حيث حققت بالفعل انتصارات متعددة، واعتلت الكثير من منصات التتويج، مثل طواف جيرو دي توسكانا للسيدات، وفوزها في تحدي واترسلي للسيدات.

وتنضم إلى الفريق القارّي التابع لفريق الإمارات القابضة فيدريكا فينتوريللي، بطلة العالم للناشئين، والفائزة بكأس السباق الفردي التابع للاتحاد الدولي، وإنجازات فيدريكا في فئة الناشئين، بما في ذلك الميداليات الذهبية والفضية في البطولات المختلفة، شهادة على قدراتها الاستثنائية وموهبتها في الدراجات الهوائية، حيث يسهم ضمّها إلى الفريق القاري ترسخ التزام «الإمارات القابضة» برعاية المواهب الشابة وتكوين فريق تنافسي ناشئ، ثم محترف على المدى الطويل.

وقالت ميليسا مونكادا، قائدة الفريق: سعداء بانضمام النجمات الثلاث، ونرى توافقاً تاماً بين مهارات وإصرار وشغف تيريزا ودومينيكا وفيديريكا بالدراجات، وقيم فريقنا وأهدافه، إذ إن مساهماتهن ترفع من أداء لاعباتنا في مختلف المنافسات.