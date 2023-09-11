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الرياضي

فريدوني: كأس الاتحاد «فاتحة خير» لموسم طاولة «العميد»

فريدوني: كأس الاتحاد «فاتحة خير» لموسم طاولة «العميد»
11 سبتمبر 2023 14:30

 
معتصم عبدالله (دبي)

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أشاد محمد فريدوني عضو مجلس شركة نادي النصر للألعاب الرياضية، بتتويج «العميد» بطلاً لكأس الاتحاد لكرة الطاولة» للموسم الثاني على التوالي، على حساب الشارقة 3-2، بالفوز في مواجهة النهائي التي جمعت الفريقين، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممرز.
وهنأ فريدوني إدارة وجمهور «العميد»، وقال: «نبارك للجميع اللقب الأول في الموسم بالفوز بكأس الاتحاد، ونأمل أن يكون التتويج «مجرد بداية» للمزيد من الألقاب الأخرى»، لافتاً إلى أن التحضيرات لانطلاق الموسم الحالي 2023- 2024، تبدو أفضل من الموسم الماضي، الأمر الذي يبشر بحصد عدد أكبر من الألقاب على صعيد منافسات الفرق، والزوجي والفردي.
ومثل التتويج بلقب كأس الاتحاد «بداية مثالية» لموسم كرة الطاولة في قلعة «العميد»، بعدما ظفر «الأزرق» بعدد 8 ألقاب في الموسم الماضي، شملت «كأس الاتحاد، دوري الشباب، دوري الناشئين، فردي الرجال الأولى، فردي الناشئين الثانية، زوجي الناشئين، مهرجان البراعم الأول والثاني».
من جهته، يعقد اتحاد كرة الطاولة في الساعة الخامسة مساء الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً بمقر مجلس أبوظبي الرياضي للإعلان عن تفاصيل بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين، والمقامة بالعين من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل، والتي ينظمها الاتحاد، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي.

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