تيجالي وماريجا في قائمة «الملك» بدوري الأبطال



علي معالي (دبي)



سجل الشارقة «الثنائي الجديد» تيجالي، والمالي موسى ماريجا في قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا، فيما خرج الإسباني باكو ألكاسير من حسابات المدرب كوزمين الذي بدأ التجهيزات، قبل بداية مشوار «الملك» في المجموعة الثانية، التي تضم السد القطري وناساف الأوزبكي والفيصلي الأردني.

من جانبه، قام الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي بنشر تقرير عن الشارقة، وقال: أصبح الشارقة أحد ممثلي كرة الإمارات بدوري الأبطال خلال الأعوام الأخيرة، بعد أن ضمن مقعده أحد المنافسين الكبار على الألقاب المحلية في كل موسم، ويطرق أبواب النسخة الحالية من «الأبطال» بطموحات كبيرة لدى جماهيره الذين يشكلون قاعدة رئيسية أسهمت في شعبية الفريق، ويبقى الوصول إلى ربع نهائي «نسخة 2004» الإنجاز الأبرز للنادي، حيث خرج حينها على يد سيونجنام الكوري الجنوبي بخسارته أمام ب «سداسية».

وقال: لم تعكس الخسارة الكبيرة للشارقة آنذاك المستوى المتميز الذي قدمه في دوري المجموعات، بعد أن تصدر «الثالثة» برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات على الشرطة العراقي 2-0,3-2 والهلال السعودي 5-2، والتعادل مع «الأزرق» من دون أهداف، وأضاف: «يشارك الشارقة في النسخة الحالية بصفته بطلاً لكأس رئيس الدولة، ونجح في تخطي عقبة الدور التمهيدي، بعد فوزه على تراكتور الإيراني 3-1 وأن كوزمين «52 عاماً» يملك خبرات تدريبية واسعة، خاصة في منطقة غرب آسيا، بعد أن أشرف على الهلال السعودي، السد القطري، العين وشباب الأهلي والشارقة، ويقف البرازيلي كايو لوكاس فرنانديز على قائمة أبرز نجوم الفريق، حيث يمثل اللاعب قيمة فنية كبيرة لدى كوزمين.