الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

4 مباريات تحدد طرفي نهائي كأس اليد

4 مباريات تحدد طرفي نهائي كأس اليد
11 سبتمبر 2023 13:00

 
رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
«الشارقة للفنون» تنظم النسخة 11 من «الشارقة، وجهة نظر»
البطائح والوصل إلى «مربع ذهب» كأس السلة


تشهد كأس الاتحاد لكرة اليد للرجال يوم الثلاثاء، جولة الحسم لتحديد الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية التي تقام 16 سبتمبر الجاري بصالة محايدة، وطبقاً لنظام المسابقة يتأهل الأول من كل مجموعة إلى النهائي، وحرصت لجنة المسابقات على إقامة المسابقة في بداية الموسم لإعداد الفرق لبقية البطولات، رغم أن عدداً من الأندية طالب بأن تكون بنظام الدور نصف النهائي بتأهل فريقين وليس فريقاً واحداً.
ويلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة، الشارقة مع دبا الحصن بصالة «الملك»، وشباب الأهلي مع الوصل بصالة مكتوم بن محمد، ضمن المجموعة الأولى، فيما تشهد المجموعة الثانية لقاء مليحة مع العين بصالة مليحة، والنصر مع الجزيرة بصالة راشد بن حمدان، وتملك 3 فرق من كل مجموعة حظوظ المنافسة على بطاقة التأهل إلى النهائي.
ويستضيف الشارقة المتربع على قمة المجموعة الأولى «6 نقاط» من فوزين متتاليين، مع دبا الحصن الفائز على الوصل، ثم الخسارة أمام شباب الأهلي، ويملك 4 نقاط، فيما يلتقي شباب الأهلي الثاني في الترتيب «4 نقاط» من الخسارة أمام الشارقة، ثم الفوز على الحصن، مع الوصل الذي خرج من حسابات التأهل، بعدما خسر أول مباراتين ورصيده نقطتان في المركز الرابع والأخير.
وتبقى الحظوظ قائمة، في حال فوز الحصن على الشارقة وشباب الأهلي على الوصل، تتساوى الفرق الثلاثة برصيد 7 نقاط، وطبقاً للائحة يتم حذف نتائج مباريات الوصل، وبعدها يتم الترتيب طبقاً للنقاط والأهداف والمواجهات بين الفرق الثلاثة.
وفي المجموعة الثانية، الحسابات معقدة للغاية، حيث يلتقي مليحة متصدر المجموعة برصيد 5 نقاط مع العين الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يلتقي النصر الأخير برصيد نقطتين، والذي خرج من دائرة حسابات التأهل مع الجزيرة الوصيف «5 نقاط»، وبفارق الأهداف عن مليحة المتصدر، وفي حال فوز مليحة والجزيرة يتساوى الفريقان في النقاط، وهو ما يمثل صعوبة، لأنهما تعادلا في المواجهة بينهما، بينهما فوز الجزيرة والعين، يتأهل الجزيرة مباشرة، بينما تأهل العين يحتاج إلى فوزه بالمباراة، وخسارة الجزيرة أمام النصر.

كرة اليد
الشارقة
دبا الحصن
شباب الأهلي
الوصل
مليحة
العين
الجزيرة
النصر
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
الهلال الأحمر الإماراتي يؤكد وقوفه إلى جانب الأشقاء في ليبيا
الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي يؤكد وقوفه إلى جانب الأشقاء في ليبيا
اليوم 19:44
جنوح سفينة سياحية تقل 206 أشخاص في جرينلاند
عربي ودولي
جنوح سفينة سياحية تقل 206 أشخاص في جرينلاند
اليوم 19:30
فان هويدونك يتعرض لحادث سيارة
الرياضي
فان هويدونك يتعرض لحادث سيارة
اليوم 18:59
«أسطورة التنس» تلوم زوجها في «قضية احتيال»
الرياضي
«أسطورة التنس» تلوم زوجها في «قضية احتيال»
اليوم 18:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©