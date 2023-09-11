4 مباريات تحدد طرفي نهائي كأس اليد



رضا سليم (دبي)



تشهد كأس الاتحاد لكرة اليد للرجال يوم الثلاثاء، جولة الحسم لتحديد الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية التي تقام 16 سبتمبر الجاري بصالة محايدة، وطبقاً لنظام المسابقة يتأهل الأول من كل مجموعة إلى النهائي، وحرصت لجنة المسابقات على إقامة المسابقة في بداية الموسم لإعداد الفرق لبقية البطولات، رغم أن عدداً من الأندية طالب بأن تكون بنظام الدور نصف النهائي بتأهل فريقين وليس فريقاً واحداً.

ويلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة، الشارقة مع دبا الحصن بصالة «الملك»، وشباب الأهلي مع الوصل بصالة مكتوم بن محمد، ضمن المجموعة الأولى، فيما تشهد المجموعة الثانية لقاء مليحة مع العين بصالة مليحة، والنصر مع الجزيرة بصالة راشد بن حمدان، وتملك 3 فرق من كل مجموعة حظوظ المنافسة على بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويستضيف الشارقة المتربع على قمة المجموعة الأولى «6 نقاط» من فوزين متتاليين، مع دبا الحصن الفائز على الوصل، ثم الخسارة أمام شباب الأهلي، ويملك 4 نقاط، فيما يلتقي شباب الأهلي الثاني في الترتيب «4 نقاط» من الخسارة أمام الشارقة، ثم الفوز على الحصن، مع الوصل الذي خرج من حسابات التأهل، بعدما خسر أول مباراتين ورصيده نقطتان في المركز الرابع والأخير.

وتبقى الحظوظ قائمة، في حال فوز الحصن على الشارقة وشباب الأهلي على الوصل، تتساوى الفرق الثلاثة برصيد 7 نقاط، وطبقاً للائحة يتم حذف نتائج مباريات الوصل، وبعدها يتم الترتيب طبقاً للنقاط والأهداف والمواجهات بين الفرق الثلاثة.

وفي المجموعة الثانية، الحسابات معقدة للغاية، حيث يلتقي مليحة متصدر المجموعة برصيد 5 نقاط مع العين الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يلتقي النصر الأخير برصيد نقطتين، والذي خرج من دائرة حسابات التأهل مع الجزيرة الوصيف «5 نقاط»، وبفارق الأهداف عن مليحة المتصدر، وفي حال فوز مليحة والجزيرة يتساوى الفريقان في النقاط، وهو ما يمثل صعوبة، لأنهما تعادلا في المواجهة بينهما، بينهما فوز الجزيرة والعين، يتأهل الجزيرة مباشرة، بينما تأهل العين يحتاج إلى فوزه بالمباراة، وخسارة الجزيرة أمام النصر.