الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الأخضر» يريد الخروج من الدوامة أمام كلينسمان «المأزوم»!

«الأخضر» يريد الخروج من الدوامة أمام كلينسمان «المأزوم»!
11 سبتمبر 2023 12:25

هونج كونج (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
السعودية تتضامن مع ليبيا في ضحايا الفيضانات
«ثروة» تهبط على أوباميانج في مارسيليا!

يخوض مدرّب السعودية الجديد، الإيطالي روبرتو مانشيني، ثاني اختبار له على رأس الجهاز الفني لـ «الأخضر»، عندما يواجه كوريا الجنوبية، بقيادة مدربها «المأزوم» الألماني يورجن كلينسمان «الثلاثاء»، على ملعب «سانت جيمس بارك» في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.
وصدم مانشيني «58 عاماً» الذي حل بدلاً منه لوتشانو سباليتي، عالم الكرة المستديرة عموماً والإيطالي تحديداً، بقرار الاستقالة من تدريب منتخب بلاده الذي قاده في «صيف 2021» للفوز بكأس أوروبا على حساب إنجلترا بالفوز عليها بركلات الترجيح في معقلها «ويمبلي».
وبعد أيام من استقالة مانشيني، أعلن الاتحاد السعودي تعاقده معه لأربعة أعوام، في حين أفادت تقارير صحفية أن راتبه سيصل حتى 30 مليون يورو سنوياً.
خاض المنتخب السعودية تجربة أولى بإشراف مانشيني انتهت بخسارته أمام كوستاريكا 1-3 قبل أيام.
وتأتي المباريات الودية استعداداً لخوض المنتخب السعودي غمار نهائيات كأس آسيا المقررة مطلع عام 2024 في قطر.
ويريد «الأخضر» الخروج من دوامة الهزائم التي رافقته في مبارياته الخمس الأخيرة، بينها اثنتان في كأس الخليج أمام عُمان 1-2 والعراق 1-2 في يناير الماضي، ثم في 3 مباريات ودية أمام فنزويلا وبوليفيا في مارس الماضي، كلاهما بنتيجة 1-2، قبل الخسارة مجدداً أمام كوستاريكا.
لا تبدو الأمور أفضل في المعسكر الكوري، وتحديداً في ما يتعلّق بمدرّبه كلينسمان الذي فشل في الفوز في خمس مباريات حتى الآن منذ تعيينه في منصبه في فبراير الماضي، خلفاً للبرتغالي باولو بينتو الذي ترك منصبه، إثر خروج فريقه من الدور ثمن النهائي في مونديال قطر 2022 بالخسارة أمام البرازيل 1-4.
وخسر المنتخب الكوري مرّتين وتعادل في ثلاث مباريات منذ استلام كلينسمان الإشراف على تدريبه.
وتعرّض كلينسمان لحملة انتقادات واسعة من أنصار المنتخب ومن الصحافة المحلية، الذين يأخذون عليه إقامته في الولايات المتحدة، ونقضه وعداً بالانتقال للعيش في كوريا الجنوبية بعد استلامه منصبه.
وقال المعلق تشوي دونج هو: «نظراً لعدم معرفته القوية بلاعبي كوريا الجنوبية، يتعين عليه على الأقل التواجد في المدرجات لمتابعة مباريات الدوري الكوري شخصياً، بدل الطلب من معاونيه أن يقدّموا له ملخصاً عما يشاهدونه، في حين يبقى هو في الخارج».

السعودية
كوريا الجنوبية
نيوكاسل
روبرتو مانشيني
يورجن كلينسمان
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
الهلال الأحمر الإماراتي يؤكد وقوفه إلى جانب الأشقاء في ليبيا
الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي يؤكد وقوفه إلى جانب الأشقاء في ليبيا
اليوم 19:44
جنوح سفينة سياحية تقل 206 أشخاص في جرينلاند
عربي ودولي
جنوح سفينة سياحية تقل 206 أشخاص في جرينلاند
اليوم 19:30
فان هويدونك يتعرض لحادث سيارة
الرياضي
فان هويدونك يتعرض لحادث سيارة
اليوم 18:59
«أسطورة التنس» تلوم زوجها في «قضية احتيال»
الرياضي
«أسطورة التنس» تلوم زوجها في «قضية احتيال»
اليوم 18:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©