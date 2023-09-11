نورمان يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»



دبي (الاتحاد)



اقترب السويدي فينسينت نورمان، من التأهل إلى البطولة الختامية، لجولة دي بي ورلد، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما تُوج بلقب بطولة هواريزن أيرلندا المفتوحة، وذلك مع احتدام المنافسة بين نجوم العالم لحجز المقاعد الـ 50 الحصرية، في بطولة جولة دي بي ورلد للجولف التي تقام في عقارات جميرا للجولف من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

جاء فوز نورمان بلقب البطولة التي أقيمت نادي كيه في إيرلندا، بعدما أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، بعدما سجل 7 ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة نقلته من المركز 21 في نهاية الجولة الثالثة إلى المركز الأول، وهو ما جعله يتقدم 35 خطوة، ويقتحم قائمة العشر الأوائل «التوب 10»، بعدما أصبح بالمركز السابع في الترتيب الصادر لـ «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويملك 1753 نقطة.

أما الألماني هورلي لونج الذي جاء ثانياً وله 13 ضربة تحت المعدل، فكان صاحب التقدم الأكبر في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعدما قطع 113 خطوة دفعة واحدة، ليصبح بالمركز 37 برصيد 876 نقطة.

ويعتبر فوز نورمان اللقب الثاني على التوالي للاعبي السويد، في جولة دي بي ورلد، بعدما تُوج لودفيج بلقب بطولة سويسرا المفتوحة الأسبوع الماضي، لكن الأمر الخاص بتفوق نورمان يكمن أنه حصد اللقب في ظهوره الـ 14 فقط في بطولات الجولة.

من جانبه، اكتفى الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بالمركز السادس عشر برصيد 9 ضربات تحت المعدل، ويحتل صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 4958 نقطة، ويقترب من الاحتفاظ بلقب بطل الموسم للعام الثاني على التوالي.

ويتنافس نجوم العالم على مدار الموسم في 43 بطولة، تقام في 25 دولة مختلفة، على المقاعد الـ 50 المؤهلة إلى البطولة الختامية للموسم، وهي بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في عقارات جميرا للجولف سنوياً.

وتصدرت الإمارات المشهد هذا الموسم، بعدما احتضنت أيضاً بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.