إنييستا وألكاسير يطاردان «أول هدف» بعد «الشراكة 890»!



مراد المصري (دبي)



يجتمع الإسبانيان أندريس إنييستا وباكو ألكاسير مجدداً في الفريق نفسه، بعدما انضم الأخير إلى «صقور» الإمارات، على سبيل الإعارة، قادماً من الشارقة، وهما اللذان اجتمعا سابقاً في برشلونة ومنتخب «الماتادور».

وبين عامي 2014 و2018، خاض «الثنائي» 31 مباراة مشتركة ما بين المنتخب وبرشلونة، حيث لعبا 5 مباريات معاً في «لا روخا» بمجموع 157 دقيقة، حققا فيها الفوز 4 مرات، مقابل خسارة واحدة، فيما لعبا معاً 26 مباراة في «البلوجرانا» بمجموع 733 دقيقة، وحققا خلالها 17 فوزاً، و3 تعادلات و6 خسائر، وإجمالاً فإن اللاعبين اجتمعا معاً في 31 مباراة «890 دقيقة»، واللافت أنهما لم يسجلا أي هدف مشترك طوال هذه الدقائق، والتي تجمع بين لاعبين ما بين صناعة وتسجيل، فيما تكون الفرصة سانحة لهما هذه المرة عندما يلتقيان في «الصقور».

يذكر أكثر لاعب زامله ألكاسير في الملاعب، هو مواطنه داني باريخو «154 مباراة»، وأكثر لاعب تشارك معه في تسجيل الأهداف، هو الجزائري سفيان فيغولي «10 أهداف»، عندما لعبا معاً في فالنسيا، فيما يفتخر إنييستا بأن أكثر لاعب زامله هو الأرجنتيني ليونيل ميسي «488 مباراة» في برشلونة، واشتركا في 53 هدفاً معاً، ليكون أكثر لاعب قام معه بالتعاون في إحراز الأهداف.