«الريال» يلجأ إلى «سياسة الخطوة» في تدعيم صفوفه!



أنور إبراهيم (القاهرة)



انتهج ريال مدريد الإسباني سياسة «الخطوة خطوة»، بالنسبة لتدعيم خطوطه الثلاثة، وبعد أن بدأ بالوسط في آخر ثلاثة مواسم، حيث ضم الفرنسي إدواردو كامافينجا، وأعقبه بمواطنه أوريليان تشواميني، وانتهاءً بالإنجليزي جود بيلينجهام، انتقل «الميرنجي» إلى تدعيم هجومه، بعد رحيل الهداف الفرنسي كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة السعودي، فأعاد لاعبه إبراهيم دياز، بعد انتهاء إعارته إلى ميلان الإيطالي، وضم المهاجم رأس الحربة خوسيلو ماتو القادم من إسبانيول على سبيل الإعارة، انتظاراً لمعرفة الوضع النهائي للشاب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والذي «صدم» الريال مرتين، الأولى في الصيف الماضي، عندما لم يف بوعده، وجدد عقده مع «الباريسي»، والثانية هذا الصيف، عندما عاد للمشاركة في مباريات فريقه، ما يعني إمكانية خضوعه لإغراءات جديدة من جانب سان جيرمان لتجديد عقده.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية، أن إدارة «الريال» تفكر من الآن في البحث عن بديل «سوبر» لبنزيمة لضمه في الصيف المقبل، تحسباً لتقلب مزاج «فتى بوندي المدلل».

ومن الأسماء التي تمت الإشارة إليها في هذا الاتجاه، المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريزلاعب مانشستر سيتي.

وأضافت المصادر نفسها أنه لولا إصابة الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا، وغيابه لمايقرب من موسم كامل، لما كان النادي اضطر إلى ضم الحارس الإسباني كيبا معاراً من تشيلسي، لأن مركز الحراسة لم يكن في «خطط» التدعيم في هذه الآونة، لولا إصابة كورتوا.

ويبقى الدفاع الذي يفتقد إلى ظهير أيسر«سوبر»، إذ أن تجربة الفرنسي فيرلان ميندي لم تكن ناجحة منذ مجيئه، نظراً لكثرة إصاباته، وعدم قيامه بالمهام الهجومية كما ينبغي.

وحتى بعد ضم فران جارسيا ظهيراً أيسر هذا الصيف، لم تتحسن الأمور كثيراً، نظراً لقلة خبرة جارسيا، رغم أن مستقبله واعد في هذا المركز، ويضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني إلى إشراك الفرنسي كامافينجا، أو النمساوي ألابا في هذا المركز في بعض المباريات.

واتجهت أنظار «الميرنجي» نحو الظهير الأيسرالكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ الألماني، والذي يبدي منذ الموسم الماضي رغبته في اللعب لريال مدريد، ورفضه تجديد عقده مع «البايرن» الذي ينتهي في «صيف 2025».

أما بالنسبة لوضع قلب دفاع الفريق الذي تأثر بإصابة البرازيلي إيدرميليتاو بالرباط الصليبي، وابتعاده عن الملاعب لما يقرب من 10 أشهر، فلا يثير قلق «الريال» كثيراً، نظراً لوجود الألماني أنطونيو روديجير، والنمساوي ديفيد ألابا، والإسباني ناتشو هيرنانديز في هذا المركز، وإن كان هذا لا يمنع إدارة «الملكي» من التفكير في ضم قلب دفاع إضافي، تحسباً لحدوث أية إصابات أخرى.