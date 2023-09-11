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سلة ألمانيا إلى «قمة العالم» من أبوظبي

سلة ألمانيا إلى «قمة العالم» من أبوظبي
11 سبتمبر 2023 12:00

 
مراد المصري (دبي)

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تُوج منتخب ألمانيا لكرة السلة، بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد تفوقه 83-77 على صربيا، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في الفلبين وإندونيسيا واليابان، وهو المنتخب الذي اختار أن يكون معسكره الأخير، قبل التوجه إلى «المونديال» في أبوظبي.
وفي عاصمة الرياضة العالمية، تدرب الألمان في المرافق الرياضية الأحداث من نوعها، إلى جانب خوض مواجهات من «العيار الثقيل» ضمن «الأسبوع العالمي لكرة السلة»، الذي ضم 6 من أفضل منتخبات السلة على مستوى العالم، ونظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وقدم فرصة استثنائية للجماهير للاطلاع على الأداء المرتقب للمنتخبات قبل مشاركتها في كأس العالم.
وحقق الألمان الفوز على اليونان 84-71، قبل أن يخسر بصعوبة أمام أميركا 91-99، وهو المنتخب نفسه الذي استفاد من لقائه في أبوظبي، عندما تفوق عليه في نصف نهائي «المونديال» في طريقه إلى «المجد العالمي».
ولم تقتصر رحلة ألمانيا إلى أبوظبي على خوض مباريات كرة السلة، ولكنها شكلت فرصة للاستعداد في أجواء مثالية بكل هدوء، حيث قام المنتخب بزيارة المعالم البارزة في العاصمة، ومنها جامع الشيخ زايد الكبير، كما استعرض الحساب الرسمي للاتحاد الألماني لقطات من تدريبات الفريق وجولاته في أبوظبي، إلى جانب «كعكة» الترحيب الخاصة بالفريق، عند وصوله إلى أرض الدولة، وغيرها من الجوانب التي تبرز الجوانب الإيجابية وروح التسامح وواحة الأمان الذي تتميز به الإمارات على مستوى العالم.
وفي تصريحات سابقة، قال الألماني دينيس شرودر نجم تورونتو رابتورز، إن تجربة المعسكر في أبوظبي رائعة، في أول زيارة له إلى العاصمة الإماراتية.
وأضاف: أنها تجربة متميزة جداً، وحظينا بفرصة زيارة جامع الشيخ زياد الكبير، وتعرفت خلال الرحلة متميزة مع زملائي في الفريق على تاريخ المكان وقصته، وسيبقى راسخاً دائماً في الذاكرة.

الإمارات
أبوظبي
كرة السلة
ألمانيا
أميركا
صربيا
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