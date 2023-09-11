«لعنة» الأرجنتين تواصل مطاردة ألمانيا!



عمرو عبيد (القاهرة)



حفلت العديد من المباريات النهائية في كأس العالم، بالجدل الذي لم يتوقف، حتى بعد مرور عشرات السنين، إلا أن مواجهتي ألمانيا والأرجنتين في نهائي «نسختي 1990 و2014»، حظيتا بالكثير من المناقشات و«الشد والجذب» بين ملايين من عشاق كرة القدم، حتى من خارج مواطني الدولتين، سواء بالخلاف حول ركلة الجزاء التي فاز بها ألمانيا عام 1990، وتداولت التقارير أحاديث الحكم وبعض اللاعبين حول عدم صحتها، أو عدد الفرص «الهائلة» التي أهدرها منتخب الأرجنتين في نهائي 2014، وكان يستحق اللقب في رأي البعض، الذي «خُطف» منه في اللحظات الأخيرة، والغريب أن «لعنة لاتينية» بدت كأنها أصابت «الألمان»، بعد كل تتويج على حساب «راقصي التانجو»، لاسيما في الحقبة الحالية!

بعد الفوز المثير للجدل حتى الآن بكأس العالم 1990، وخسارة مارادونا ودموعه التي علقت بقلوب وأعين الملايين منذ 33 عاماً، بدا أن المنتخب الألماني لا يُمكن إيقافه على الصعيد الأوروبي، لكن «لعنة ما» يبدو أنها ضربته بصورة غريبة، عندما خسر نهائي «يورو 1992» بطريقة لا يُمكن تخيلها أبداً، إذ جاءت على يد نظيره الدنماركي الذي شارك في البطولة عن طريق «المصادفة»، بعد استبعاد يوغوسلافيا لأسباب سياسية، فمن كان يُصدّق أن «الديناميت» الذي حلّ ثانياً في مجموعته خلف السويد، وعبر هولندا بشق الأنفس عبر ركلات الترجيح، ينجح في الفوز على «بطل العالم» بسهولة في النهائي بنتيجة 2/0؟!



وعقب «سلسلة» من النتائج الجيدة بين 1992 و1994، دخل «البطل» مدافعاً عن لقبه في كأس العالم 1994، وسارت الأمور بصورة طبيعية، حيث تجاوز مرحلة المجموعات وكذلك دور الـ16، إلا أنه واجه مفاجأة «صاعقة» أخرى في ربع النهائي، عندما سقط أمام بلغاريا رغم تقدمه بهدف، ليخسر بهدفين ويسقط في آخر ربع ساعة عبر يد ستويشكوف ورفاقه، وبعدها احتاج «الألمان» 6 سنوات للتخلص من «لعنة الأرجنتين ومارادونا»، عندما تُوّج بلقب «يورو 1996».

الطريف أن الأمر يسير حالياً على نفس الدرب، وربما بصورة أكثر «قسوة»، إذ سقط «الألمان» بسرعة بعد الفوز بكأس العالم 2014، وأمام الغريم نفسه، عندما فازت عليهم الأرجنتين 4-2 ودياً، بعد شهرين فقط من الفوز المونديالي، الذي أبكي ميسي ورفاقه وتحدثت صحف الأرجنتين وقتها عن «الرضا» بما قدمه «الألبيسيليستي»، وبعدها عرف «الماكينات» الكثير من الهزائم غير المتوقعة، سواء ودية أو في تصفيات «يورو»، مثلما حدث أمام بولندا وأميركا وفرنسا وأيرلندا وإنجلترا وسلوفاكيا، وتجلى الأمر في الهزيمة أمام فرنسا في نصف نهائي «يورو 2016».

وصحيح أن ألمانيا حصدت آخر نسخ بطولة كأس القارات عام 2017، إلا أنه لم يواجه «قوة حقيقية» وقتها، وهو ما انعكس على نتائجه اللاحقة التي كشفت مدى التراجع الذي أصابه، بسقوطه في مونديالي 2018 و2022، والإقصاء المُبكّر من الدور الأول مرتين، لاسيما في «النسخة الروسية» بانهيار مُروع وتذيل المجموعة، وبينهما الخروج من دور الـ16 في «يورو 2020» على يد إنجلترا، ثم نتائجه المتدهورة في الفترة الأخيرة التي أخرجته من المراحل المتقدمة في البطولة الحديثة، دوري أمم أوروبا، في 3 نسخ متتالية، واختتمت بالسقوط الأخير أمام اليابان 1-4، وإقالة فليك، فهل تستمر «لعنة الأرجنتين» في مطاردة ألمانيا داخل أرضها خلال «يورو 2024» أيضاً؟