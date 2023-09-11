خورفكان يتعاقد مع سيريرو



فيصل النقبي (خورفكان)



أكملت شركة خورفكان لكرة القدم، التعاقد رسمياً، مع الجنوب أفريقي سيريرو لاعب الجزيرة السابق، في صفقة انتقال حر، ليكون الأجنبي السادس مع الفريق، في انتظار الاستغناء عن أحدهم.

ومرت المفاوضات بصعوبات كبيرة، وتوقفت مرات عدة، حتى تم الاتفاق النهائي، بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي الذي أثبتت سلامته البدنية للمشاركة.

ولن يلحق الأوزبكي عبدالله ييف وسيريرو بمباراة «النمور» القادمة، في إياب الدور التمهيدي من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ويتم تجهيزهما للدوري، حيث من المنتظر أن يلتحق عبدالله ييف بالفريق، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

وأعرب سيريرو عن سعادته بالعودة إلى «دوري أدنوك للمحترفين» بعد ثلاثة مواسم مع الجزيرة، وقال إنه سيقدم الإضافة الحقيقية لـ «النسور» في الوسط، ويسعى لتقديم خبراته للفريق.