جوف تتذكر «الشقيقتين الملهمتين»!



نيويورك (د ب أ)



قالت لاعبة التنس الأميركية كوكو جوف، إن الشقيقتين سيرينا وفينوس وليامز، هما السبب الأساسي في فوزها بلقب بطولة أميركا المفتوحة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن جوف نجحت في اقتناص لقبها الأول في بطولات «جراند سلام» في بلادها، وذلك بعد فوزها في النهائي، على البيلاروسية أرينا سابالينكا 6-2 و3-6 و2-6، واعتاد والد جوف اصطحابها إلى ملاعب بطولة «فلاشينج ميدوز» في صغرها، وذلك من أجل مشاهدة الأختين وليامز، وألهم الثنائي الأميركي الحاصل على البطولة ثماني مرات، الطفلة جوف البالغة من العمر ثمانية أعوام وقتها، والتي لديها لقطة شهيرة، وهي ترقص في المدرجات في أحد مباريات البطولة، وذلك للسير على خطى سيرنيا وفينوس.

وقالت جوف: «هذا جنون، أعني أنهم السبب في الفوز بتلك البطولة لكي أكون صادقة». وأضافت: «سمحوا لي بأن أؤمن بأحلامي وأن أنضج، لم يكن هناك الكثير من اللاعبين السود الذين نجحوا في تلك الرياضة، وحينما كنت أصغر، كانتا هما فقط من يمكنني تذكرهما».