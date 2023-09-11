«هاتريك» يمنح أوسيمين «البصمة العاشرة»



لاجوس (أ ف ب)

سجل هداف نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين «ثلاثية» لمنتخب بلاده نيجيريا، خلال فوزه الساحق على ساوتومي وبرنسيبي بـ «سداسية»، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في كوت ديفوار مطلع عام 2024، وعزز أوسيمين بذلك صدارته لترتيب الهدافين في التصفيات الأفريقية، حيث رفع رصيده إلى 10 أهداف.

ورفعت نيجيريا رصيدها إلى 15 نقطة، لتضمن صدارة المجموعة الأولى، بعد أن كانت ضمنت التأهل في جولة سابقة، أما وصيفتها غينيا بيساو تملك 10 نقاط، ويتبقى لها مباراة.

وفرض أوسيمين هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، عندما قاد نابولي إلى إحراز لقبه الأول منذ 33 عاماً، نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية.

وكان أوسيمين تألق أيضاً في مباراة الذهاب، عندما حققت نيجيريا فوزاً تاريخياً 10-صفر سجل منها المهاجم أربعة أهداف.

افتتح أوسيمين التسجيل بكرة رأسية بعد مرور 13 دقيقة، ثم أضاف أديمولا لوكمان الثاني «27»، وفي الشوط الثاني أضاف المنتخب النيجيري أربعة أهداف، تناوب على تسجيلها تايوو أوونيي «51»، ثم أوسيمين «69 من ركلة جزاء و79»، وصامويل شوكويزي «84».

وخاض فيكتور بونيفايس الذي يتألق في صفوف باير ليفركوزن الألماني، باكورة مبارياته الدولية بعد نزوله احتياطياً في الشوط الثاني.