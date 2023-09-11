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الرياضي

«الجودو» يكثف الإعداد في طوكيو قبل «الأسياد»

«الجودو» يكثف الإعداد في طوكيو قبل «الأسياد»
11 سبتمبر 2023 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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انتظم منتخب الجودو في المعسكر الختامي بالعاصمة اليابانية طوكيو، ولمدة أسبوعين، في ضيافة جامعة توكاي، استعداداً للمشاركة في «النسخة 19»، من دورة الألعاب الآسيوية «أسياد 2023»، بالصين من 24 إلى 27 سبتمبر الحالي، بمشاركة 128 لاعباً ولاعبة من 19 دولة حتى الآن، ومن بينها 6 منتخبات عربية هي الإمارات، والكويت، والعراق، ولبنان، وفلسطين واليمن.
ويرأس بعثة منتخب الجودو في الدورة ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف، والطاقم البدني والطبي المساعد، واللاعبة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم» واللاعبة باتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم»، و5 لاعبين هم نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وعبدالكريم علي «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم».
وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، أن الاتحاد ينظر إلى المشاركة بتفاؤل كبير، ضمن استعدادات المنتخب لبطولة أبوظبي جراند سلام من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للألعاب القتالية التي يحتضنها الاتحاد بصالة «أرينا مبادلة» بمدينة زايد الرياضية، بجانب مشوار التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024».

الإمارات
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اتحاد الجودو
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محمد بن ثعلوب
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