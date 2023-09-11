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الرياضي

«شرطة أبوظبي» تحصد 6 ميداليات في «آسيوية الجو جيتسو»

«شرطة أبوظبي» تحصد 6 ميداليات في «آسيوية الجو جيتسو»
11 سبتمبر 2023 11:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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حصدت أكاديمية القيادة العامة لشرطة أبوظبي للجو جيتسو 6 ميداليات، بواقع ذهبية و4 فضيات وبرونزية، في بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو، والتي أقيمت بنادي شباب الأهلي في دبي، وشهدت مشاركة كبيرة من جميع أندية الدولة والأكاديميات المحلية والآسيوية.
وهنأ العميد عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية، جميع منتسبي شرطة أبوظبي على الإنجاز، إيماناً بأهمية الرياضة في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة، لما لها من دور كبير في غرس الثقة بالنفس، وتكريس مبدأ المنافسة بين جميع العاملين في في المجال الشرطي، مؤكداً أن هذه النتائج ثمرة الاهتمام المستمر بتحفيز منتسبيها الرياضيين على تحقيق الريادة والتميز، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضات القتالية في العمل الشرطي.
وأوضح العميد دكتور راشد بورشيد النقبي رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، أن هذه النتائج الإيجابية، هي نتاج دعم القيادة الشرطية، والسياسات الرياضية التي تتبناها شرطة أبوظبي مثل التحفيز الرياضي، وهنأ فريق شرطة أبوظبي على تحقيق التميز الرياضي، وأشاد بدور الطاقم الإداري والتدريبي.

الإمارات
شرطة أبوظبي
الجو جيتسو
دبي
شباب الأهلي
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