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سابالينكا تجرد شفيونتيك من الصدارة بعد 75 أسبوعاً

سابالينكا تجرد شفيونتيك من الصدارة بعد 75 أسبوعاً
11 سبتمبر 2023 10:36

 
باريس (أ ف ب) 

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رغم خسارتها في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، صعدت البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى صدارة التصنيف العالمي للسيدات، بعد هيمنة طويلة للبولندية إيجا شفيونتيك.
وبقيت شفيونتيك في صدارة التصنيف العالمي طوال عام ونصف العام، ما مجموعه 75 أسبوعاً متتالياً، وتحديداً منذ 4 أبريل 2022.
وتُعد هذه ثالث أطول فترة في تاريخ تنس السيدات، بعد الألمانية شتيفي جراف «186 أسبوعاً»، والسويسرية مارتينا هينجيز «80».
وتبوأت سابالينكا «25 عاماً» المركز الأول للمرة الأولى في مسيرتها، بعدما بقيت في المركز الثاني منذ 30 يناير.
ويأتي حلولها في المركز الأول بمثابة تعويض عن خسارتها نهائي «فلاشينج ميدوز» على يد الأميركية الشابة كوكو جوف 2-6، 6-3 و6-2، علماً أن الأخيرة ارتقت إلى المركز الثالث في أفضل مركز لها على الإطلاق.
وحصلت تغييرات عدّة في المراكز العشرة الأوائل، عقب انتهاء بطولة «فلاشينج ميدوز»، حيث تراجعت الأميركية جيسيكا بيجولا التي خرجت من دور الـ16 مركزين، أسوة بالتونسية أنس جابر التي تراجعت الى المركز السابع.

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
أرينا سابالينكا
إيجا شفيونتيك
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