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ثوران بركان كيلاويا في هاواي للمرة الثالثة هذا العام

ثوران بركان كيلاويا في هاواي للمرة الثالثة هذا العام
11 سبتمبر 2023 09:24

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن بركان كيلاويا في جزيرة بيج آيلاند في هاواي، بدأ في الثوران بعد ظهر أمس الأحد وأن التدفقات تقتصر حالياً على الأرضية المحيطة بفوهة البركان.

وقالت إدارة الطوارئ في هاواي، إن الثوران "لا يشكل تهديداً للمناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية"، على الرغم من أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشاكل في التنفس لمن يتعرضون لها.

وسبق الثوران فترة من الزلازل القوية، ورفعت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية مستوى التنبيه من البركان إلى "تحذير" وقامت بتغيير رمز الطيران من البرتقالي إلى الأحمر وهو أعلى درجة.

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ويقع كيلاويا في منطقة مغلقة من حديقة براكين هاواي الوطنية وهو أحد أكثر البراكين نشاطاً في العالم. وفي عام 2019 أدت سلسلة من الزلازل وثوران بركاني كبير في كيلاويا إلى تدمير مئات المنازل والشركات.

جدير بالذكر أن البركان ثار في شهري يناير ويونيو من هذا العام.

المصدر: وام
بركان
هاواي
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