5 مرشحين في السباق لرئاسة الزمالك



القاهرة (د ب أ)



أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المصري المقبلة، والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، غلق باب تلقي الطلبات، بعدما استمر عملها لمدة 7 أيام.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن 5 مرشحين تقدموا لمنصب الرئيس، وهم حسين لبيب، وفاروق جعفر، وعمر هريدي، وماجد فاروق الحنبلي، وميرفت السيد أحمد، وعلي منصب النائب هاني العتال، وهشام نصر، وأحمد عبدالغني، وفي أمانة الصندوق حسام المندوه، وعبدالمجيد سليم، وكريم عادل عبيد، وخالد لطيف ومحمد قدري.

وأشار المركز أيضاً إلى أنه ترشح للعضوية فوق السن كل من أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق وعبدالله جورج وأحمد عبادة وسيف الإسلام يوسف ومروة البورجي ونجلاء الناجي وأشرف إمام ومروة الرفاعي وحمدية كمال وأحمد عفيفي وأحمد فودة وطارق عبدالعال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد والحسيني سمير وهشام يكن ورجب رواش وأحمد نصير.

وأضاف أنه ترشح للعضوية تحت السن كل من علي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت وأحمد هاني زادة ومحمد الصادق ونيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد وأحمد النمس ومحمد عودة.

يشار إلى أن لجنة معينة بشكل مؤقت من جانب وزارة الشباب والرياضة المصرية تقوم بإدارة الزمالك، خلال الفترة المقبلة، لحين إجراء انتخابات جديدة، وتم تعيين اللجنة المؤقتة بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها أعضاء مجلس إدارته وعزل رئيس مجلس إدارة النادي مرتضى منصور.