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روبياليس يستجيب لضغط الاستقالة

روبياليس يستجيب لضغط الاستقالة
11 سبتمبر 2023 08:44

 
برشلونة (رويترز) 

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استقال لويس روبياليس من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد ثلاثة أسابيع من فضيحة ومزاعم تقبيل لاعبة المنتخب جيني إيرموسو، خلال الاحتفال بالتتويج بكأس العالم للسيدات الشهر الماضي.
وأعلن روبياليس استقالته في بيان، قائلاً إنه لم يعد بإمكانه الاستمرار في منصبه، وأكد الاتحاد الإسباني الاستقالة في وقت لاحق، مشيراً إلى تكليف بيدرو روتشا بدور القائم بأعمال الرئيس.
وأثارت قضية روبياليس غضباً في وسط كرة القدم والمجتمع الإسباني، بعد تقبيل إيرموسو أثناء مراسم توزيع الميداليات في سيدني في 20 أغسطس الماضي، وجاء قراره بعد أن تعرض لعدة ضربات في الأيام الأخيرة.
وكان الاتحاد الدولي «الفيفا» قد أعلن إيقاف روبياليس عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، في انتظار نتائج تحقيق يجريه «الفيفا» في الواقعة.
وقال روبياليس في بيان «بعد الإيقاف السريع من جانب «الفيفا»، بالإضافة إلى بقية الإجراءات «التأديبية» التي تعرضت لها، من الواضح أنني لن أتمكن من العودة إلى منصبي».
وأضاف روبياليس «الإصرار على الانتظار والتشبث بالمنصب، لن يقدم أي شيء إيجابي، لا للاتحاد أو للكرة الإسبانية، من بين أمور أخرى، لأن هناك قوى بحكم الواقع ستمنع عودتي»، وقال أيضاً إنه استقال من منصبه نائباً لرئيس الاتحاد الأوروبي «اليويفا».

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اليويفا
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