فليك من «النعيم» إلى «الجحيم»!



ميونيخ (أ ف ب)

عاش هانزي فليك «النعيم»، عندما أشرف على تدريب بايرن ميونيخ، وقاده إلى سداسية نادرة عام 2000، لكنه عانى «الجحيم» على رأس الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا خلال فترة عهده، حيث فشل في وقف انحدار منتخب بلاده إلى الحضيض منذ عام 2018.

كانت الخسارة القاسية أمام اليابان 1-4 «السبت» في مباراة ودية، وهي الرابعة لـ «دي مانشافت»، في آخر خمس مباريات، «القشة» التي قصمت ظهر البعير، ما أدى إلى قرار الاتحاد الألماني بإقالة فليك من منصبه حتى قبل خوض المباراة الودية الثانية ضد فرنسا الثلاثاء.

قرار غير مسبوق للاتحاد الألماني، لأن فليك بات أول مدرب والوحيد في تاريخ البلاد الذي تتم إقالته منذ استحداث هذا المنصب عام 1926، بيد أنه لم يكن مفاجئاً، نظراً للضغوطات التي تعرض لها المنتخب الألماني من قبل أنصاره والصحف المحلية في الأشهر الأخيرة.

«هانزي خارجاً»، نغمة ترددت في أصداء مدرجات فولفسبورج، بعد الهدف الياباني الرابع، في حين أعرب قائد منتخب ألمانيا الفائز بمونديال 1990 لوثار ماتيوس عن شكوكه بشأن إمكانية استمرار فليك في منصبه بعد انتهاء المباراة.

انتهت مسيرة فليك على رأس الجهاز الفني للمنتخب بالفشل، هو الذي كان مساعداً أميناً لسلفه يواكيم لوف، حيث لم ينجح في انتشال ألمانيا من النفق الذي دخلته عام 2018، وتحديداً في مونديال روسيا عندما خرجت من الدور الأول، في مجموعة كانت في متناولها، لكنها احتلت المركز الأخير فيها بخسارتها أمام المكسيك وكوريا الجنوبية، والفوز على السويد 2-1 في الوقت بدل الضائع.

ولم تكن حال المنتخب أفضل مع فليك في مونديال قطر نهاية العام الماضي، إذ ودع الألمان من دور المجموعات أيضاً، بحلولهم في المركز الثالث، بعد الخسارة افتتاحاً أمام اليابان 1-2، ثم التعادل أمام إسبانيا 1-1، قبل الفوز على كوستاريكا 4-2.

وقبل خوض المونديال القطري، عاش فليك إخفاقاً آخر في دوري الأمم الأوروبية، حيث حل المنتخب الألماني ثالثاً في المجموعة الثالثة للمستوى الأول، خلف إيطاليا والمجر التي أسقطته على أرضه في لايبزج 1-0.

ويُعرف عن فليك بأنه رجل حوار، ويقول حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير الغائب عن الملاعب منذ أواخر العام الماضي، بعد كسر مزدوج في ساقه، إثر رحلة تزلج، في سيرته الذاتية «يولي هانزي اهتماماً كبيراً بالتواصل مع اللاعبين داخل الملعب وخارجه».

ويعرف نوير مدربه فليك منذ أكثر من عقد عندما كان الأخير مساعداً للوف في المنتخب، ثم عندما عمل مساعدا للكرواتي كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ السابق قبل ان يحل محله.

وفي خريف عام 2019 عندما كان الفريق البافاري يحقق نتائج مخيبة من بينها خسارة قاسية أمام اينتراخت فرانكفورت 1-5، ليجد نفسه في منتصف ترتيب الدوري المحلي، أقالت إدارة النادي كوفاتش وحل بدلاً منه فليك بشكل موقت فكانت نقطة تحول في مسيرته التدريبية.

بعد بداية متذبذبة شهدت خسارة فريقه مباراتين من اصل 6، بدأ يحقق النجاح تلو الآخر ما اقنع إدارة النادي البافاري بالتعاقد معه بصورة دائمة.

ضربت جائحة «كوفيد» العالم ربيع عام 2020، لكن الدوري الألماني استأنف نشاطه بعد توقف دام حوالي الشهرين، وقاد فليك بايرن ميونيخ إلى اللقب نهاية يونيو، اتبعها بإحراز كأس ألمانيا مطلع يوليو ثم احرز ثلاثية نادرة بتتويجه بطلاً لدوري أبطال أوروبا، بالفوز على باريس سان جيرمان 1-صفر في المباراة النهائية.

ثلاثية أخرى أضافها بالفوز في الكأس السوبر الأوروبية والكأس السوبر الألمانية وبطولة العالم للأندية في العام ذاته.

أدى اختلاف في وجهات النظر بينه وبين المدير الرياضي السابق في بايرن ميونيخ حسن صالحميدزيتش إلى رحيله عن بايرن، قبل أن يتم تعيينه مدرباً لألمانيا.

وعلى الرغم من تأكيده عقب الخسارة أمام اليابان بأنه لا يزال الرجل المناسب لقيادة منتخب ألمانيا، كان للاتحاد الألماني رأي آخر، فتمت إقالته قبل تسعة أشهر من نهائيات كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده في «صيف 2024».

